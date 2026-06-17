日男「誘殺2櫻花妹」！冷血殺人魔遭求處13年　頭蓋骨當擺飾

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣32歲男子齋藤純為了滿足殺人慾望，於網路論壇鎖定有自殺傾向的年輕女性，並於2015年與2018年先後將兩名20多歲的女子帶回住處殺害。令人毛骨悚然的是，警方在其家中搜查時，竟在客廳的展示櫃上赫然發現一塊人類頭蓋骨。檢方17日向法官求刑13年，判決結果將於7月17日出爐。

根據起訴書與法庭審理內容，被告齋藤純起初涉嫌於2018年在埼玉市的家中，經死者同意後殺害來自茨城縣的20多歲女子，因此遭到起訴。然而隨著案件深入調查，警方發現，受害者竟然不只一人。他早在2015年，就以同樣手法殺害了另一名家住橫濱市的20多歲女子，因而遭到追加起訴。

值得注意的是，來自橫濱市的女子遇害當時，神奈川縣警方在第一時間曾判定其為「自殺身亡」並結案。直到此案爆發後，警方才坦承「當年搜查不徹底」，並正式向受害者家屬公開道歉。

齋藤純在庭上供稱，自己從很小的時候開始，內心就一直抱持著強烈的「殺人衝動」，甚至有時候日子過到「腦子裡除了殺人以外，什麼事都無法思考」。他更在法庭上冷血陳述自己的獵殺邏輯稱，「我覺得去殺那些為了明天而努力活著的人是不對的。所以我認為，去接觸那些『本來就以想死為前提活著的人』是最好的。」

此後，他便頻繁在網路匿名討論區上物色目標，並主動聯繫那些發表厭世言論、有自殺傾向的女性。而警方在搜查其住處時，更在客廳的展示櫃上搜出一塊人類頭蓋骨。對此，齋藤純竟毫不在意地表示，「我當時只是覺得，這看起來就像個普通的擺飾而已。」

檢方17日在審判中指控，受害女性當時明明對於死亡還抱持著「猶豫不決」的態度，被告卻利用巧妙的言語洗腦誘導，讓對方堅定了赴死的決心。檢方痛斥，「被告完全只是為了滿足自身的殺人慾望，行徑自私至極，毫無同情與寬恕的餘地。」並向法官求刑13年。本案預計將於7月17日正式宣判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995