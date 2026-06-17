74具「寵物屍體」擠爆安置室！　日本動物焚化爐遇雷擊故障

▲札幌市動物愛護管理中心的動物焚化爐故障。（圖／札幌市動物愛護管理センター（あいまる さっぽろ））
記者王佩翊／編譯
日本北海道札幌市北區的動物愛護管理中心福移支所，因日前遭到雷擊，導致電器設備嚴重損毀，附設的寵物專用焚化爐目前完全無法運作，導致有74具寵物遺體無法火化，目前仍在遺體安置室低溫保存。由於搶修復原遙遙無期，官方緊急宣布，自6月22日起全面暫停接收寵物火葬申請。
札幌市當局表示，動物愛護管理中心福移支所內的電線桿6月12日遭到雷擊，導致園區內的電器設備故障，連帶癱瘓動物專用焚化爐，至今依然無法正常運作。札幌市公所無奈表示，由於損毀狀況相當嚴重，目前修復進度卡關，究竟何時能夠重新啟用火葬爐，現階段「完全沒有明確的時間表」。
札幌市現行的公立寵物喪葬流程，是由位於中央區的動物愛護管理中心負責受理寵物火化申請，隨後飼主再將毛孩遺體運送至北區的福移支所進行火葬。
受到這次設備遇雷擊故障的影響，目前仍有74具等待火化的寵物遺體還放在遺體安置室內低溫保存，目前工作人員也陸續通知飼主，並逐一報告現狀。動物愛護管理中心則緊急宣布，火化申請僅受理至6月19日截止，自22日起將無限期暫停受理申請。
札幌市公所也呼籲，在公立火化場暫停接收遺體的這段期間內，家中若不幸有心愛的寵物過世，請自行尋求民間合法的寵物殯葬業者進行火化。
【！重要なお知らせ！】— 札幌市動物愛護管理センター（あいまる さっぽろ） (@sapporo_dobutsu) June 17, 2026
福移支所における電気設備の故障により火葬炉が稼働不可となったため、6月22日（月）よりペット火葬の受付を一時停止いたします。
復旧時期は未定となっており、停止期間中は、誠に恐れ入りますが、民間のペット火葬・葬祭事業者等へご依頼くださいますようお願いいたします。
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