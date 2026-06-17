74具「寵物屍體」擠爆安置室！　日本動物焚化爐遇雷擊故障

▲札幌市動物愛護管理中心的動物焚化爐故障。（圖／札幌市動物愛護管理センター（あいまる さっぽろ））



記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市北區的動物愛護管理中心福移支所，因日前遭到雷擊，導致電器設備嚴重損毀，附設的寵物專用焚化爐目前完全無法運作，導致有74具寵物遺體無法火化，目前仍在遺體安置室低溫保存。由於搶修復原遙遙無期，官方緊急宣布，自6月22日起全面暫停接收寵物火葬申請。

札幌市當局表示，動物愛護管理中心福移支所內的電線桿6月12日遭到雷擊，導致園區內的電器設備故障，連帶癱瘓動物專用焚化爐，至今依然無法正常運作。札幌市公所無奈表示，由於損毀狀況相當嚴重，目前修復進度卡關，究竟何時能夠重新啟用火葬爐，現階段「完全沒有明確的時間表」。

札幌市現行的公立寵物喪葬流程，是由位於中央區的動物愛護管理中心負責受理寵物火化申請，隨後飼主再將毛孩遺體運送至北區的福移支所進行火葬。

受到這次設備遇雷擊故障的影響，目前仍有74具等待火化的寵物遺體還放在遺體安置室內低溫保存，目前工作人員也陸續通知飼主，並逐一報告現狀。動物愛護管理中心則緊急宣布，火化申請僅受理至6月19日截止，自22日起將無限期暫停受理申請。

札幌市公所也呼籲，在公立火化場暫停接收遺體的這段期間內，家中若不幸有心愛的寵物過世，請自行尋求民間合法的寵物殯葬業者進行火化。