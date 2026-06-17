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只為騙保險金！　日60歲大叔「拿13cm刀捅腹」血濺登山道

▲爬山，登山，攀岩，山，山上。（圖／CFP）

▲男子在登山步道上自殘後，謊稱遇害。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣姬路市知名景點「書寫山」登山步道15日晚間驚傳血案，一名男子因腹部遭捅被緊急送醫。當時他向警方表示，自己在下山途中突然遭人持刀刺傷，警方隨即以殺人未遂罪嫌展開搜捕，然而經過調查，案情竟出現反轉。原來受傷男子為了詐領保險金，自行持刀捅腹後報案。

根據日媒報導，來自姬路市的60歲男子15日晚間「腹部中刀」大量流血，倒臥書寫山的登山步道，隨即被救護車送往醫院搶救。男子第一時間向趕到現場的警方表示，「自己在下山的時候，突然被不明人士用刀具刺傷。」

警方不敢大意，隨即將此案定調為「殺人未遂」並展開調查，尋找嫌犯下落。然而警方事發後再度對受傷男子進行筆錄時，男子卻坦承，其實是自己拿刀刺傷自己。

男子向警方表示，「最近因為工作非常不順利，覺得人生陷入絕境、很想一死了之。但後來想到，如果自己死了或是受重傷，家人就能拿到大筆的保險金。」

根據警方初步調查，男子當時隨身攜帶了一把刃長約13公分的水果刀，並在四下無人的登山道上，狠下心朝自己的腹部猛刺。男子雖然幸運撿回一條命，但因傷勢嚴重、傷及內臟，目前仍必須留在醫院接受持續治療。

兵庫縣警方強調，目前將等待男子的傷勢完全恢復、達到出院標準後，再依「虛偽手段妨害業務罪」嫌疑對他展開進一步的調查。

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