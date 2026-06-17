18歲女傭遭「少爺+司機」聯手性侵！墮胎慘死　淪巴基斯坦豪門性奴

▲被害少女因嚴重墮胎併發症身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦一名年僅18歲的少女為了補貼家計，隻身前往拉合爾一戶富裕人家幫傭，怎知卻接連遭到雇主的兒子與司機多次集體性侵，甚至因此懷孕，隨後更被雇主一家強逼吃藥、以非法手術墮胎。少女最終不幸因嚴重的墮胎併發症引發器官衰竭身亡。她在臨終前在病榻上錄下影片指控雇主一家的惡劣行徑，如今畫面在網路上瘋傳，也引發巴基斯坦社會的憤怒。

地獄般的一年！18歲少女淪雇主兒、司機性奴隸

根據《每日郵報》報導，18歲的阿伊莎（Ayesha）為了撫養家人，獨自前往拉合爾（Lahore）擔任住家女傭。本以為能改善家境，卻沒想到住進雇主家成了噩夢的開始。在長達一年的時間裡，雇主的兒子與男司機將她當作發洩性慾的工具，無數次聯手性侵並虐待她。

阿伊莎2025年11月因月經遲遲未來，被雇主的妻子強迫驗孕，結果呈現陽性，證實她懷上了其中一名性侵犯的孩子。然而，雇主一家為了維護家族名譽，不僅沒有協助報警，反而強迫阿伊莎吞下墮胎藥。大量藥物隨即引發嚴重的副作用，讓她痛到痛不欲生，隨後被送回老家休養。

5個月死胎留腹中！豪門威脅「強行墮胎」釀併發症奪命

阿伊莎回到老家後病情急遽惡化，父母趕緊將她送往當地診所。醫生檢查後震驚發現，阿伊莎不僅依然處於懷孕狀態，且當時胎兒已經5個月大。驚慌失措的父母立刻連繫位在拉合爾的雇主，對方卻語帶威脅，命令他們立刻將阿伊莎帶回拉合爾。

法院文件指出，阿伊莎再度被帶回拉合爾後，在雇主的恐嚇下被強行送往一間私人診所進行墮胎手術，當時腹中的胎兒實際上已經死亡。手術後，阿伊莎的身體出現併發症，在一個月內多次進出醫院治療。直到5月26日，她因嚴重併發症在醫院身亡。

臨終病榻影片瘋傳！「司機收押、雇主父子竟交保」引網暴動

這起悲劇原本並未受到關注，直到上周，阿伊莎臨死前在拉合爾醫院病床上親自錄製的控訴影片在社群媒體上瘋傳，整起案件才徹底曝光。

影片中，她清楚地描述了自己遭到集體性侵、恐嚇及強迫墮胎的恐怖經歷。涉案的司機、雇主及其兒子等3人目前正因涉嫌集體性侵與謀殺罪名接受警方調查。執法部門也正對實施非法手術的私人診所職員展開追查。然而，除了司機外，雇主與其兒子已順利獲得保釋。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。