看世界盃遭歧視！韓百萬女網紅「高EQ回應」　網友洗版道歉

▲墨西哥球迷對她做出「拉眼角」歧視手勢，韓國正妹網紅ino Cat選擇相信好人更多。（翻攝自IG、X@inocat_t）

文／鏡週刊

2026年美加墨世足開踢，日前比賽卻爆出韓國百萬女網紅「ino Cat」遭外籍男球迷「拉眼角」歧視，畫面一出網友齊聲撻伐男球迷，也起底男子就是墨西哥測量與地理資訊工程師協會的會長。不過，女網紅選擇高EQ回應，表示世界盃雖有怪人，但再次感覺到好人更多，沒有因此影響到自己替韓國應援的心情。

男球迷因歧視動作慘丟工作

韓國對捷克一役，韓國網紅「ino Cat」在場邊自拍應援影片時，意外捕捉到後面1名男子朝鏡頭打完招呼後，用手拉開眼角，歧視亞洲人意味濃厚，讓ino Cat心碎說「是我太敏感嗎？」

▲墨西哥球迷因歧視行徑慘丟工作。（翻攝IG@inocat_t）

隨後這名男球迷被起底，是墨西哥哈利斯科州測量與地理資訊工程師協會會長米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes），網友紛紛湧入怒灌，最後米拉蒙特斯發文道歉，同時宣告辭職負責。

不受歧視影響！ 女網紅續挺「紅魔鬼」國家隊

對此，「ino Cat」在社群平台發出2張應援美照，寫下「紅魔鬼應援團出動！」紀念人生中首次來到墨西哥，也是首次體驗世界盃的熱情與氛圍，她形容這讓人「永生難忘」。

▲韓國網紅「ino Cat」。（翻攝IG@inocat_t）

同時她也對於遭歧視一事回應，強調「雖然世界上有奇怪的人，但在世界盃中，我感受到好人更多」，不少墨西哥網友都紛紛留言為同胞丟臉行徑道歉，「ino Cat」則表示，雖然發生令人難過的事，但她不會因為個人行為憎恨整個國家，也相信墨西哥一個友善的國家。



更多鏡週刊報導

2026世足／梅西上演帽子戲法！並列歷史進球王 阿根廷3比0大勝阿爾及利亞

2026世足／尷尬到爆！全家準備看世足 打開電視全是阿公「18禁熟女媽媽片單」全場笑斷氣

模仿黃仁勳？小米董座雷軍「蹲街頭吃早餐」 小女孩路過狠酸一句眾人驚呆：童言無忌