她慶祝尼克隊奪冠尖叫　警上門關切「見狗撲來」直接開2槍斃命

▲目睹愛犬在眼前倒下，飼主瑪莉歇斯底里地抱著遺體痛哭。（翻攝自Ｘ）

圖文／鏡週刊

1段心碎影片在美國社群上瘋傳：1名女子歇斯底里地痛哭，懷裡緊緊抱著1隻早已冰冷、身上甚至還穿著紐約尼克隊球衣的2歲大狗。這起發生在洛杉磯卡諾加公園（Canoga Park）的警民衝突事件，不僅奪走了無辜寵物的生命，更將洛杉磯市警局推上輿論的風口浪尖，引發民權團體與當地群眾強烈要求公開現場執法記錄器的怒吼。

綜合外媒報導，這場悲劇導火線，竟源於一場天大誤會。上週六（13日）晚間，飼主瑪莉（Marie Marseille）與家人因慶祝紐約尼克隊奪得NBA總冠軍，在公寓內興奮得放聲尖叫。不料，這熱烈的歡呼聲卻被隔壁鄰居誤認為是危險事件，隨即致電警方要求進行「福利檢查」。當晚8點55分，接獲通報的員警趕到現場，開門配合調查的瑪莉怎麼也沒想到，幾秒鐘後迎接她的會是兩聲冰冷的槍響。

▲目睹愛犬在眼前倒下，飼主瑪莉歇斯底里地抱著遺體痛哭。（翻攝自Ｘ）



針對這起致命槍擊，警民雙方各執一詞，讓現場真相陷入膠著。洛杉磯市警局在聲明中宣稱，當時這隻體型魁梧的黃金聖伯納貴賓犬「詹姆森」（Jameson）在旁狂吠，員警要求將其安頓，但當馬賽再度開門時，犬隻卻「突然衝向員警」，迫使員警出於自衛開槍。

然而，目睹愛犬在眼前倒下的瑪莉則悲憤反駁，強調詹姆森是隻極其友善、精力充沛的狗狗，當晚衝出門只是習慣性地想跟人打招呼，從未有過任何咬人紀錄或攻擊意圖，怒斥警方「衝撞襲擊」的說法完全是欲加之罪。

隨著輿論發酵，外界的矛頭也逐漸轉向質疑警方的武力使用程序。根據《NBC4調查》揭露的洛杉磯市警局2023年內部指引，員警在面對所謂的「敵對犬隻」時，配備有語音指令、胡椒噴霧及滅火器等多元非致命戰術，除非面臨明確的生命威脅，否則不應輕易動用致命槍械。

目前，負責調查員警武力使用情況的部門已緊急介入調查，而強忍喪犬之痛的瑪莉則堅定表示，在看見真相水落石出、警方全面負起責任之前，她與家人絕不罷休。

FTP: LAPD killed her dog. He was wearing his Knicks jersey.

His name was Jameson. A golden doodle. One of the sweetest, most gentle breeds alive.

A neighbor called a noise complaint. That's it.

20+ officers showed up. Then a helicopter. For a noise complaint in an apartment… pic.twitter.com/8xY1e1IuYh — Anonymous (@YourAnonNews) June 15, 2026



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