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印尼離島飯店暗藏「詐騙秘密基地」！210豬仔睡鐵床　遭逮捕

記者王佩翊／編譯

東南亞各國近期強力掃蕩跨國詐騙集團，導致大批跨境犯罪份子開始轉移陣地。印尼離島一間原本生意清淡的飯店，竟在短時間內被改造成外國詐騙集團的「秘密基地」，當地警方與移民局5月閃電破獲該處，當場逮捕超過200名外國人，揭開這座「犯罪據點」的神秘面紗。

陌生富商包棟！居民驚見上下舖、百張床墊裝滿滿

印尼西北部的巴淡島（Batam）距離新加坡僅約20公里，搭乘渡輪約1小時即可抵達，因被劃設為經濟特區，平時就有不少外國人進出。在當地經營商店的48歲婦人透露，3月底，一名自稱是島上飯店保全的人前來告知，「這間飯店已經被包棟1年，未來將作為一家龍蝦貿易公司的辦公室，外國員工人數可能會增加。」

當時鄰居們都不以為意，然而不久後卻有大量物資被搬進飯店。雖然保全聲稱，未來將成為公司辦公室，但這間擁有約100間客房的飯店，卻突然搬入100多張雙層鐵床以及大量的床墊。甚至連飯店內部，都憑空打造出了一間堆滿泡麵、瓶裝水的「迷你便利商店」，完全不像是正常的辦公場所。

1名保全暴增至16人！百萬保母車隨時待命

更讓附近居民感到詭異的是，飯店的防備變得極度森嚴。原本整間飯店只有1名保全，卻在短時間內暴增至16人，並實施3班輪班制的24小時全天候巡邏。飯店的庭院內，總是停放著10多輛豐田百萬保母車，只要有人從飯店出來，車子就會立刻開到門口接送，隨後便迅速駛離。

由於飯店周邊平時根本看不到有人散步，這種與世隔絕、防禦嚴密的異樣氛圍，讓街坊鄰居毛骨悚然。

移民局突襲！一開門驚見「210名中越嫌犯」當場遭逮

直到5月6日，當地移民管理局聯手多個部門，出動約60名執法人員大舉破獲該飯店，並從內部逮捕200多人。附近的居民這才知道，原來這間「龍蝦貿易公司」其實是詐騙集團。

警方從現場逮捕210名外國籍嫌犯，其中包含大批越南人與中國人。這群詐騙集團大手筆將整棟飯店頂下，並以此為跨國據點，透過電話與電子郵件，向居住在歐洲、越南及中國的被害人進行投資詐騙。目前印尼當局正高度警戒，防範此類外國犯罪集團持續流入境內。

 
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