一家5口環遊世界「只花台幣13萬」　神人媽揭密！

▲示意圖，與本文無關。（圖／VCG）

文／鏡週刊

很多人覺得環遊世界是富豪的專利，但美國有位旅遊部落客用親身經歷打破了這個迷思！美國知名旅遊部落客史黛西羅伯茲（Stacy Roberts）去年帶著一家5口暢遊好幾個熱門景點，原本花費高達8.3萬美元（約新台幣262.4萬元）的行程，但因為她超會運用信用卡回饋，最後竟然只花了4300美元（約新台幣13.5萬元），省到直接震驚所有人。

辦信用卡累積積分

英國《衛報》報導，這位坐擁32萬粉絲的「旅遊積分玩家」史黛西羅伯茲和老公過去4年平均每年申辦12張卡，累積了超過100萬點的旅遊積分，她笑說只要用對地方，點數就能發揮超狂價值，像她就曾用積分換到自己和女兒飛日本、市值破3萬美元的商務艙機票，還免費入住每晚要價3000美元（約新台幣9.4萬元）的頂級奢華飯店。

絕不當卡奴

很多人以為這要靠瘋狂購物才能辦到，史黛西解釋確實有開卡禮的刷卡門檻，但她絕不亂花錢，而是把本來就要付的房修、醫療、修車和稅金等日常大筆開銷集中刷卡。目前史黛西手上有16張信用卡，但她從不當卡奴。她每張卡都設定自動扣款且每月全額繳清，不但沒付過半點利息，信用分數還高達832分，絕對是美國信用評級裡的超級優等生。

商務卡回饋更美

史黛西還透露了一個進階秘訣，有經營網拍、接案攝影或做小生意的朋友，千萬別錯過回饋更驚人的商務信用卡，但她也貼心提醒，這種點數旅行法並不適合每個人，要是沒辦法按時還款，被利息反噬反而得不償失。

帶孩子出國旅遊的目的

身為3個孩子的酷媽，她常帶著7歲、9歲和11歲的寶貝們出國探險。對她來說，免費機票和豪宅飯店只是加分項目，旅行真正的無價之寶是拓展孩子的國際視野與環境適應力。她借用作家馬克吐溫的名言說，「旅行是偏見、狹隘與頑固思想的致命敵人。」她希望孩子們能透過雙眼看世界，體會到生活模式不是複製貼上，每個人都有權利活出自己的精采，並對不同的文化永遠保持尊重與滿滿的好奇心。



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