機艙這地方別碰！空姐曝最噁地雷　飯店「1物」含菌量超過馬桶

▲空服員指出，座椅背後的口袋絕對是機艙內最髒的地方。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

許多人出國旅遊時心情放鬆，卻在不知不覺中把滿滿的細菌帶回房間、甚至帶上床。英國保險網站團隊近日整理出旅客出國最常犯的「5大超髒習慣」，其中飯店房間裡的電視遙控器，含菌量竟然比馬桶座墊還要可怕；而許多人一進房間就把行李箱直接丟在床上，更是等於把機場與街道的細菌全抹在乾淨床單上。

地雷一：飯店電視遙控器從不擦拭

根據英國保險網站「Quotezone.co.uk」旅遊團隊所公布的最新清單，名列前茅的骯髒行為就是「忘記擦拭飯店電視遙控器」。專家直言，多數飯店的房務人員在整理房間時，不一定會仔細清潔這個區塊，這讓遙控器成為房間內絕對最髒的物品之一，「甚至比馬桶座還要恐怖。」

地雷二：行李箱一進房就放床上

第二個常見的衛生盲點則是「把行李箱放在床上」。行李箱在旅途中一路輾過機場地板、托運輸送帶以及市區的柏油路街道，輪子和底部早已沾滿各種看不見的細菌。

如果一進房間就習慣把它扛上床，等於是強行讓細菌附著在即將入睡的床單上，專家強烈建議，最好使用房間內的專用行李架，或者直接攤在地板上。

地雷三：私人物品塞飛機椅背口袋

機艙內的衛生同樣令人擔憂，第三個地雷就是「把私人物品塞進飛機座椅口袋」。由於航班銜接緊湊，特別是廉價航空，機組人員往往只能在短暫的停留時間內匆忙擦拭餐桌。

國外知名論壇Reddit上，就曾有一名自稱空服員的網友崩潰發文警告，「座椅背後的口袋絕對是機艙內最髒的地方！」 強烈建議旅客千萬別把護照、耳機或零食往裡面塞。

地雷四：在公眾高風險區域打赤腳

第四點則是「在高風險區域打赤腳」。許多旅客到了度假勝地便徹底解放，甚至會光著腳在飯店走廊、酒吧走動，最讓人難以接受的是，竟然還會赤腳走進飛機廁所。為了避免把別人的排泄物細菌或髒污一路踩回房間，建議無論如何還是要隨身攜帶一雙拖鞋。

地雷五：摸完機場觸控螢幕不洗手

最後一項地雷則是「摸完觸控螢幕不消毒」。隨著全球各大機場陸續普及自助通關與報到系統，旅客頻繁接觸機台螢幕與指紋掃描機。然而調查卻指出，高達10%的人在使用完這些公共設備後，完全沒有洗手或進行消毒，讓機場在不知不覺中，淪為一座巨大的細菌培養皿。