川普G7峰會「尷尬比讚自嗨」遭冷落　沒人合照！韓媒嗆：自業自得

▲美國總統川普在G7峰會合照「獨自比讚」，明顯遭各國領袖冷落。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在法國埃維昂萊班舉行的七大工業國組織（G7）峰會期間，美國總統川普在合影與場邊互動時，被拍到疑似「獨自站立」比出拇指手勢，與一旁多國領袖之間熱絡交流形成強烈對比，也與去年回歸G7峰會時被包圍的畫面截然不同，外界解讀為國際外交氣氛明顯轉變。對此，韓媒以「自業自得」（活該）形容，痛批川藐視視盟友的行動。

川普G7合影「比讚自嗨」畫面曝光 莫迪與李在明成焦點



根據韓媒《中央日報》，G7峰會於當地時間16日在法國埃維昂萊班進行，期間各成員國與受邀國領袖合影前在場邊短暫交流。川普進入拍攝場地時表情較為嚴肅，與其他領袖彼此寒暄的氛圍相比，周邊並未形成明顯的集中互動圈。

在這段等待拍攝的空檔中，現場呈現出高度分散的外交互動。相較之下，因貿易與外交議題而與美國存在摩擦的印度總理莫迪，反而成為部分領袖交流的焦點之一，周邊出現較為密集的對話情況，形成畫面上的對比。

同一時間，南韓總統李在明也被拍到利用合影前的短暫空檔，與多國領袖積極互動，被外界形容是在進行「場邊外交」。整體會場氣氛並非單一核心人物主導，而是多點分散式交流並行。

報導指出，川普在進入合影區後，曾整理服裝並準備拍攝，但在整體等待過程中，仍多處於相對獨立的位置。與其他領袖頻繁交談的狀態相比，其互動畫面較少，被認為在社交層面上並未形成中心焦點。

▲美國總統川普與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

去年川普「王者回歸」 成強烈對比

最受關注的畫面出現在合影結束之後。當各國領袖陸續離開並持續交談時，川普則被拍到單獨停留在台上，面向鏡頭並比出大拇指手勢。該畫面與其他國領袖邊走邊談的情境形成明顯視覺對比，也成為外界討論焦點。

報導進一步強調，此次場景與去年在加拿大舉行的G7峰會形成鮮明反差。去年川普在歷經槍擊後勝選重返白宮，當回到G7峰會時，被多國領袖圍繞互動，急著爭取與美國進行關稅談判，甚至被形容為「王者回歸」，象徵其外交影響力短暫回升。

然而在今年的G7會場中，氛圍顯著轉變。與去年集中式圍繞不同，本次各國領袖多採取分散式交流策略，彼此依議題與利益進行小範圍對話，使得現場互動結構更為碎片化，也削弱單一核心人物的聚焦效果。

回顧歷史，G7峰會過往也曾出現強烈的領袖互動象徵畫面，例如2018年各國反對美國採取貿易保護政策與關稅壁壘，當川普拒絕簽署聯合聲明時，時任德國前總理梅克爾在場中與多國領袖協商、聯合說服川普的畫面，被視為美國主導力明顯時期的象徵之一。

▲韓媒認為，美國總統川普此次G7峰會與盟友互動尷尬。（圖／達志影像／美聯社）

川普上任後「與G7盟友開撕」 提珍珠灣譏諷日本

但此次會議中，類似集中圍繞某一領袖的畫面明顯減少，取而代之的是多組領袖分散交談，凸顯當前G7內部在經濟、軍事與外交議題上，各國採取更務實且分歧並存的互動模式。

此外，包括法國總統馬克宏、德國總理莫茲、英國首相施凱爾、加拿大總理卡尼、義大利總理梅洛尼與日本首相高市早苗等人，也各自與不同國家領袖展開交流，進一步強化場邊外交的多軌並行。

在政治背景方面，報導提到川普過去與多國領袖關係起伏明顯，並曾在貿易與軍費等議題上對盟友施壓，發表引發爭議的言論，使得部分國家對其互動態度更加謹慎。

《中央日報》提到，川普過去曾譏諷卡尼為「加拿大州長」，導致美加關係漸行漸遠；梅洛尼則因川普譴責教宗而導致雙方關係疏遠；至於高市早苗，川普則在會談時主動提及日本攻擊珍珠港事件，引發外交衝擊。對此，報導最後以「自業自得」形容川普，批判其藐視盟友的行動。