　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普G7峰會「尷尬比讚自嗨」遭冷落　沒人合照！韓媒嗆：自業自得

▲▼美國總統川普在G7峰會合照「獨自比讚」，明顯遭各國領袖冷落。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在G7峰會合照「獨自比讚」，明顯遭各國領袖冷落。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在法國埃維昂萊班舉行的七大工業國組織（G7）峰會期間，美國總統川普在合影與場邊互動時，被拍到疑似「獨自站立」比出拇指手勢，與一旁多國領袖之間熱絡交流形成強烈對比，也與去年回歸G7峰會時被包圍的畫面截然不同，外界解讀為國際外交氣氛明顯轉變。對此，韓媒以「自業自得」（活該）形容，痛批川藐視視盟友的行動。

川普G7合影「比讚自嗨」畫面曝光　莫迪與李在明成焦點

根據韓媒《中央日報》，G7峰會於當地時間16日在法國埃維昂萊班進行，期間各成員國與受邀國領袖合影前在場邊短暫交流。川普進入拍攝場地時表情較為嚴肅，與其他領袖彼此寒暄的氛圍相比，周邊並未形成明顯的集中互動圈。

在這段等待拍攝的空檔中，現場呈現出高度分散的外交互動。相較之下，因貿易與外交議題而與美國存在摩擦的印度總理莫迪，反而成為部分領袖交流的焦點之一，周邊出現較為密集的對話情況，形成畫面上的對比。

同一時間，南韓總統李在明也被拍到利用合影前的短暫空檔，與多國領袖積極互動，被外界形容是在進行「場邊外交」。整體會場氣氛並非單一核心人物主導，而是多點分散式交流並行。

報導指出，川普在進入合影區後，曾整理服裝並準備拍攝，但在整體等待過程中，仍多處於相對獨立的位置。與其他領袖頻繁交談的狀態相比，其互動畫面較少，被認為在社交層面上並未形成中心焦點。

▲▼美國總統川普與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

去年川普「王者回歸」　成強烈對比

最受關注的畫面出現在合影結束之後。當各國領袖陸續離開並持續交談時，川普則被拍到單獨停留在台上，面向鏡頭並比出大拇指手勢。該畫面與其他國領袖邊走邊談的情境形成明顯視覺對比，也成為外界討論焦點。

報導進一步強調，此次場景與去年在加拿大舉行的G7峰會形成鮮明反差。去年川普在歷經槍擊後勝選重返白宮，當回到G7峰會時，被多國領袖圍繞互動，急著爭取與美國進行關稅談判，甚至被形容為「王者回歸」，象徵其外交影響力短暫回升。

然而在今年的G7會場中，氛圍顯著轉變。與去年集中式圍繞不同，本次各國領袖多採取分散式交流策略，彼此依議題與利益進行小範圍對話，使得現場互動結構更為碎片化，也削弱單一核心人物的聚焦效果。

回顧歷史，G7峰會過往也曾出現強烈的領袖互動象徵畫面，例如2018年各國反對美國採取貿易保護政策與關稅壁壘，當川普拒絕簽署聯合聲明時，時任德國前總理梅克爾在場中與多國領袖協商、聯合說服川普的畫面，被視為美國主導力明顯時期的象徵之一。

▲▼韓媒認為，美國總統川普此次G7峰會與盟友互動尷尬。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓媒認為，美國總統川普此次G7峰會與盟友互動尷尬。（圖／達志影像／美聯社）

川普上任後「與G7盟友開撕」　提珍珠灣譏諷日本

但此次會議中，類似集中圍繞某一領袖的畫面明顯減少，取而代之的是多組領袖分散交談，凸顯當前G7內部在經濟、軍事與外交議題上，各國採取更務實且分歧並存的互動模式。

此外，包括法國總統馬克宏、德國總理莫茲、英國首相施凱爾、加拿大總理卡尼、義大利總理梅洛尼與日本首相高市早苗等人，也各自與不同國家領袖展開交流，進一步強化場邊外交的多軌並行。

在政治背景方面，報導提到川普過去與多國領袖關係起伏明顯，並曾在貿易與軍費等議題上對盟友施壓，發表引發爭議的言論，使得部分國家對其互動態度更加謹慎。

《中央日報》提到，川普過去曾譏諷卡尼為「加拿大州長」，導致美加關係漸行漸遠；梅洛尼則因川普譴責教宗而導致雙方關係疏遠；至於高市早苗，川普則在會談時主動提及日本攻擊珍珠港事件，引發外交衝擊。對此，報導最後以「自業自得」形容川普，批判其藐視盟友的行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 3145 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「地表最強小三」自爆離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人
台積電穩坐「繳稅王」貢獻國庫2000億　第二名曝
成功嶺驚爆霸凌！　軍方回應
KTV慶生趴狂灌酒！2男大生侵犯2學妹6次　進廁所也沒放過
美國噴射機墜毀公路！　波及汽車現場秒變火海

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「地表最強小三」自爆離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

黃仁勳罕見談與川普互動　「總統成功就是國家成功」

美國噴射機墜毀公路！波及汽車現場秒變火海

正妹女主播1張白T照瘋傳！好身材藏不住　網讚：寫真偶像等級

一家5口環遊世界「只花台幣13萬」　神人媽揭密！

專挑矮女下手！韓首爾地鐵通勤尖峰「撞肩暴力攻擊」　上班族嚇壞

日男「誘殺2櫻花妹」！冷血殺人魔遭求處13年　頭蓋骨當擺飾

川普G7峰會「尷尬比讚自嗨」遭冷落　沒人合照！韓媒嗆：自業自得

74具「寵物屍體」擠爆安置室！　日本動物焚化爐遇雷擊故障

只為騙保險金！　日60歲大叔「拿13cm刀捅腹」血濺登山道

世界盃小國驚奇爆發！　5萬歐元大叔擋12.6億西班牙艦隊　維德角在哪？人口竟沒板橋多

身價5萬最窮門神擋下12億豪門！　沃齊尼亞賽後落淚有洋蔥

「IKEA真的要來了！」　黃偉哲：首座據點落腳南紡購物中心

魔鷹不忍了！怒轟好球帶遭主審趕出場　洪總急衝上場救火

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

世紀級爆冷！西班牙遭60萬人口小國逼和　還寫下難堪紀錄

爸媽熬夜追世界盃小狗狂碎念　斜眼瞪人滿肚子不爽

台灣動物緊急救援小組攜手超商　4年守護3萬隻浪浪溫飽

美軍B-52轟炸機加州墜毀！　起飛爆黑煙「機上8人恐全罹難」

日球迷「40秒炸裂澀谷」　狂吸千萬觀看...全球驚呆：不愧是日本

「地表最強小三」自爆離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

黃仁勳罕見談與川普互動　「總統成功就是國家成功」

美國噴射機墜毀公路！波及汽車現場秒變火海

正妹女主播1張白T照瘋傳！好身材藏不住　網讚：寫真偶像等級

一家5口環遊世界「只花台幣13萬」　神人媽揭密！

專挑矮女下手！韓首爾地鐵通勤尖峰「撞肩暴力攻擊」　上班族嚇壞

日男「誘殺2櫻花妹」！冷血殺人魔遭求處13年　頭蓋骨當擺飾

川普G7峰會「尷尬比讚自嗨」遭冷落　沒人合照！韓媒嗆：自業自得

74具「寵物屍體」擠爆安置室！　日本動物焚化爐遇雷擊故障

只為騙保險金！　日60歲大叔「拿13cm刀捅腹」血濺登山道

AI狂潮與地緣政治夾擊　孤島的「能源韌性」課題

梅賽鍶看到暴雨脫口喊「X」！被王念好斷紀錄：只能向他致敬

「地表最強小三」自爆離婚後瘋狂啪啪啪：我要睡成另一種女人

為穩物價吞6000億！台電曝虧損關鍵　再扛天然氣漲幅50%

黃仁勳罕見談與川普互動　「總統成功就是國家成功」

C羅來了！首戰強碰剛果民主共和國　賭盤看好葡萄牙勝出

陳子豪致勝安助龍M4！葉總點出爭冠最大關鍵：人人都有價值

成功嶺爆霸凌！中士拿T91訓練槍「裝BB彈射小兵」　十軍團回應

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

要買數字版 iPhone 等明年！現在入手 AI 功能恐被閹割

蘇慧倫破尺度床戰張孝全 　老公一聽秒回：我有答應嗎

國際熱門新聞

美國務院出手！　助維德角門將母親赴美觀賽

綠帽爸氣炸　38歲女友床上竟躺19歲親生兒

18歲女傭遭「少爺+司機」聯手性侵！墮胎慘死

又怪台？　川普：不赴美產晶片就課稅200%

正妹女主播爆紅！「緊身白T」太犯規

美砸3000億重建伊朗　知情人士爆背後金主

看世界盃遭歧視！韓百萬女網紅「高EQ回應」　網友洗版道歉

美35歲男星「台灣轉機日本」走私毒品被逮

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

美股漲跌互見！台積電ADR下挫3.5％　SpaceX市值一度超車微軟

G7峰會領袖聲明　反對片面嘗試改變台海現狀

校內激戰女學生！日男老師「教室當炮房」

倫敦「世界裸騎」1200人全裸上路　倡議環保反挨轟

川普G7「尷尬比讚自嗨」遭冷落　韓媒：活該

更多熱門

相關新聞

領航猿G7換洋將　葛拉漢家事急返美

領航猿G7換洋將　葛拉漢家事急返美

PLG職籃年度總冠軍戰第7戰將於18日登場，地主領航猿將交手勇士，決定2025-26賽季總冠軍誰屬。昨日領航猿驚險贏得G6後，球團傳出將葛拉漢撤換，改註冊僅在例行賽出賽4場的米爾納。領航猿的「副領隊暨球團發言人」陳信安透露，「葛拉漢是因為家中有急事需返美，目前正在積極幫他處理機票事宜，換洋將沒有對與錯，就看教練如何佈陣。」

G7反對片面武力改變台海現狀　總統府：感謝具體行動支持台海和平

G7反對片面武力改變台海現狀　總統府：感謝具體行動支持台海和平

鄭麗文：國民黨研擬自提「國防自主條例」

鄭麗文：國民黨研擬自提「國防自主條例」

用欺瞞手段會面美議員？　鄭麗文這樣說

用欺瞞手段會面美議員？　鄭麗文這樣說

鄭麗文證實讚習近平「手柔軟像雲朵」

鄭麗文證實讚習近平「手柔軟像雲朵」

關鍵字：

北美要聞川普美國G7

讀者迴響

熱門新聞

鐵鎚爆頭流腦漿再菜刀砍頸　喪心夫殺妻原因曝

台灣「國產休旅大降價25萬」最後出清

自由行不香了？他超愛跟團「揭超強優點」　一票人點頭

上司摩鐵激戰女助理　趁昏睡拔套硬上第2次慘了

高雄女警頂樓寬衣曬日光浴　警局回應

剪斷兒子生殖器　恐怖媽入監搓乳獄友

「百年一遇AV新星」無預警宣布引退

當沖賺1萬嗨了　大學生陷進去「兩周賠光學費」

瑤瑤約會穿戰袍「沿路狂被看」！

許維恩「捧引流球」證實動二次手術　開刀背後原因曝光！

美國務院出手！　助維德角門將母親赴美觀賽

房價很貴！　沈伯洋竟稱上班族住內湖就不會塞車

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小小兵、端午節超萌貼圖

顧婕直腸癌第四期惡化　癌指數飆正常人一千倍

9歲女遭2長輩性侵　狠母不信還陪加害人出庭

更多

最夯影音

更多
世界盃小國驚奇爆發！　5萬歐元大叔擋12.6億西班牙艦隊　維德角在哪？人口竟沒板橋多

世界盃小國驚奇爆發！　5萬歐元大叔擋12.6億西班牙艦隊　維德角在哪？人口竟沒板橋多
身價5萬最窮門神擋下12億豪門！　沃齊尼亞賽後落淚有洋蔥

身價5萬最窮門神擋下12億豪門！　沃齊尼亞賽後落淚有洋蔥

「IKEA真的要來了！」　黃偉哲：首座據點落腳南紡購物中心

「IKEA真的要來了！」　黃偉哲：首座據點落腳南紡購物中心

魔鷹不忍了！怒轟好球帶遭主審趕出場　洪總急衝上場救火

魔鷹不忍了！怒轟好球帶遭主審趕出場　洪總急衝上場救火

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面