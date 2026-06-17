南韓世足賽戰術險遭看光！無人機闖訓練偷拍　墨軍急擊落仍被搶回

▲南韓隊在墨西哥瓜達拉哈拉進行賽前訓練時，遭無人機偷拍。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

由總教練洪明甫領軍的南韓足球國家代表隊，目前正在墨西哥備戰2026年世足賽小組賽第2戰，豈料在一場完全不對外公開的訓練中，竟發現無人機闖入訓練場上空偷拍。墨西哥軍方緊急啟動反制設備擊落無人機，但疑似操控無人機的2名外籍男子卻搶先一步回收機體後逃逸，目前已通報國際足總（FIFA）與當地警方。

根據韓媒《中央日報》、《韓國日報》，南韓隊17日（韓國時間）在墨西哥哈利斯科州首府瓜達拉哈拉的薩波潘（Zapopan）奇瓦斯維德瓦耶訓練中心（Chivas Verde Valle Training Center）進行約90分鐘的閉門訓練，為即將於19日登場的世界盃A組小組賽對決地主墨西哥做最後準備。由於涉及戰術部署，因此訓練全程禁止媒體與外界進入。

然而訓練開始不久、球員仍在進行暖身與協調訓練時，南韓隊保全人員發現有一架無人機出現在訓練場上空，隨即通報駐守基地的墨西哥軍方反無人機人員。軍方立刻啟動訊號干擾設備，成功切斷無人機控制訊號，使其墜落至訓練場附近區域。

▲南韓足球國家代表隊總教練洪明甫陷入沉思。（圖／VCG）

事發後，南韓隊安全主管、當地警方與軍方人員迅速趕往墜落地點，但抵達時無人機已遭兩名疑似操控者的外籍男子回收帶走。據悉，兩人行動相當迅速，在無人機墜落後立刻接近現場，取回機體後逃離。所幸兩人回收無人機的過程已被南韓隊影像工作人員拍攝下來，未來可望作為警方追查身分的重要線索。

目前尚無法確認兩名男子的國籍、身分以及操控無人機的真正目的。南韓隊相關人士表示，海外移地訓練期間偶爾會出現民眾因好奇或私人拍攝需求而違規操縱無人機的情況，但這次事件仍須謹慎看待，「究竟是為了蒐集我方戰力情報、外國媒體採訪，或是單純一般民眾的行為，目前都還無法輕易斷定。」

▲南韓隊出戰世足，為與墨西哥一役備戰。（圖／VCG）

南韓足球協會已將事件通報FIFA，並要求協助防止類似事件再次發生。FIFA派駐代表隊的安全官員也已向墨西哥警方正式提出調查請求，目前警方已著手偵辦。

南韓隊強調，此次事件並未造成戰術外洩。球隊人士指出，無人機是在戰術訓練開始前的暖身階段被發現，因此沒有拍攝到實際戰術內容，訓練也在排除狀況後順利完成。包括傷癒歸隊的裴峻浩、金太鉉在內，全體28名成員皆正常參與訓練，備戰與墨西哥的關鍵一役。