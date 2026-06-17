日本仍得靠川普！《經濟學人》曝「東京缺B計畫」：難阻中國犯台

▲日本首相高市早苗與美國總統川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

《經濟學人》分析七大工業國組織（G7）峰會，指出美歐亞戰略分歧。其中，日本認為中等強國聯盟難以嚇阻中國對台灣動武，強調仍須仰賴美國的核保護傘，並直言日本「沒有B計畫」，凸顯歐洲與亞洲盟友對美國總統川普與中國威脅在認知上存在落差。

英國週刊《經濟學人》於當地時間16日刊文，近期在法國舉行的G7峰會，再度凸顯美國與歐洲、亞洲盟友在安全戰略上的根本分歧。文章回顧一張廣為流傳的照片，在一張由德國政府8年前公開的照片中，川普在峰會場邊遭歐洲領袖「包圍」，但已故的時任日本首相安倍晉三卻顯得從容不迫，象徵日本與歐洲對美國角色的不同理解。

報導指出，歐洲與加拿大部分政治人物近年傾向推動「中等強國聯盟」，主張同時制衡美國與中國，甚至希望以多邊力量重塑國際秩序。不過，日本官員對此態度冷淡，甚至認為相關構想「過於理想化」。

該文以加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年1月在達沃斯世界經濟論壇提出的相關願景為例，然而東京當局內部卻多半將此視為不切實際的政治幻想。

▲中國掌握稀土關鍵供應鏈。（圖／VCG）

相較之下，日本戰略判斷更為現實。日本第一線面對中國軍力擴張，並關注北京當局在稀土等關鍵供應鏈上發揮的影響力。隨著中國國家主習近平持續強化區域影響，日本認為僅靠「價值同盟」或中等國家合作，恐怕難以真正嚇阻中國對台灣採取軍事行動。

內文強調，日本核心結論是「沒有B計畫」。儘管近年日本強化國防自主與軍備生產，為美國可靠度下降的風險做準備，但東京內部仍認為這些只能補強美國戰略，而非替代方案。日本普遍相信，美國的核保護傘與軍事承諾，才能真正能維持亞洲安全秩序。

同時，日本也調整對美外交策略，從過去強調民主與價值觀連結，轉向更務實的經濟與科技合作，例如協助美國建立人工智慧（AI）產業鏈，以確保其在對中競爭保持優勢。

報導最後指出，日本與歐洲最大差異在於對美國角色的定位：歐洲視美國為「關係緊密的家人」，然而日本卻更傾向將美國視為維持區域秩序的關鍵強權，因此即便存在不確定性，仍選擇全力確保美國勢力留在亞洲。