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南韓鬆綁軍事管制！民統線往北移2公里　解禁「150座汝矣島」土地

▲▼從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

▲從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部宣布大規模軍事設施管制鬆綁方案，包含將民間人控制線（民統線）平均向北移約2公里，並推動相當於約「150座汝矣島」規模的限制保護區解編計畫，同時逐步調整軍事分界線（MDL）以南整體管制範圍，預計分階調整、補強設備與強化監視系統，釋出大片接鄰地區土地，改善地方發展限制並提升軍事資源運用效率。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部今（17）日公布「軍事設施規制改善對策」，核心內容包括從明年起逐步調整民統線位置。民統線是為確保軍事分界線（MDL）周邊作戰安全而設置的出入管制線，原本依地形不同分布不一，平均約位於MDL以南8公里，部分西部地區甚至僅距離1公里，但東部山區可達10公里。

此次規劃將依地形與作戰需求重新檢討，目標調整至平均約6公里，南韓國防部評估，這將使面積約270平方公里、相當於「90座汝矣島」的區域，由「統制保護區」降級為「限制保護區」。不過，南韓當局也強調，並非所有地區都會統一北移2公里，部分戰略區仍將維持既有管制距離。

▲▼南韓決定將民間人控制線向北移約2公里，計畫推動解編面積達150座汝矣島的限制保護區（圖／大韓民國國防部）

▲南韓決定將民間人控制線向北移約2公里，計畫推動解編面積達150座汝矣島的限制保護區（圖／大韓民國國防部）

在配套措施方面，南韓國防部將透過遷移哨所、增設圍籬與監視器（CCTV）等方式補強監控體系，並由國防預算支應相關成本。此外，限制保護區制度也將同步檢討重整，預計分階段解除約450平方公里、相當於「150座汝矣島」規模的限制保護區。

現行制度下，限制保護區涵蓋MDL以南25公里內、民統線以南區域，約2900平方公里土地，地方建設與開發須事先與軍方協調，形成長期發展限制。

南韓國防部指出，過去部分軍事設施保護範圍過度一致化，導致實際作戰需求較低地區仍受高度管制，因此將依軍事基地與設施重要性重新設定保護距離，並於今年下半年起進行部隊別作戰檢討與地形測量，目標在李在明政府任期內逐步完成解編。

整體而言，民統線調整與限制保護區重整合計釋放或鬆綁面積約為汝矣島240倍，占全國軍事設施保護區約9.1％，但實際數據仍可能因後續測量與作戰評估調整。

▲▼北韓,開城,開城工業區。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於北韓的開城工業區。（圖／達志影像／美聯社）

同時，南韓國防部也將針對與北韓（朝鮮）接壤地區長期存在的軍事障礙物進行清理，明年起優先拆除23處已被地方政府提出需求、但軍事效益降低的反坦克障礙物與落石設施，並於今年下半年完成全面盤點，建立年度改善計畫。相關軍方人士指出，過去因交通路線單一，部分障礙物具戰略功能，但隨城市發展與替代道路增加，其必要性已大幅降低。

此外，為改善民統線通行效率與行政流程，南韓國防部將從明年引進手機應用程式與簡化認證機制，建立數位化出入管理系統，並簡化農業用無人機飛行審批程序，同時定期向地方政府提供軍用閒置土地資訊。

南韓國防部長安圭伯強調，過去軍事管制雖符合當時環境需求，但在現代情勢下必須調整，「軍事設施規制改善是不可避免的選擇」，以確保軍隊能專注核心戰備任務。

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