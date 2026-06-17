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校內激戰女學生！日31歲男老師「教室當專屬炮房」　縱慾半年

▲▼日本女學生,少女,女高中生。（示意圖／VCG）

▲日本一名男老師誘姦女學生，被免職處分。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣教育委員會16日宣布，針對2名在縣立高中任教的男老師祭出「免職」處分。其中一人涉嫌在校內的特別教室內，多次與女學生發生性行為；另一人則是在擔任社團顧問期間，涉嫌在校內更衣室偷拍36名男學生的裸體。

「特別教室」當炮房！男老師坦言有好感

根據《埼玉新聞》報導，縣立學校人事課表示，這名在東部地區縣立高中任教的31歲男老師，因職務關係與校內一名女學生有密切接觸。沒想到，自2025年7月中旬至2026年1月5日期間，兩人頻繁透過社群軟體互動，男老師竟對女學生萌生好感，為了滿足自身性慾，多次將女學生帶到校內的特別教室內發生性行為。

涉案男老師事後供稱，自己當時不覺得是在和學生交往。直到2026年1月27日，被害女學生主動向校長檢舉，整起事件才終於曝光。

叫學生脫光量體重！社團顧問偷拍36人裸體遭逮

另一起性醜聞則是發生在南部地區的縣立高中。一名32歲的男老師身兼學生社團顧問，卻濫用職權，在2024年7月23日至2025年6月22日長達近一年的時間內，假借關心之名，要求剛洗完澡的社員們去量體重，並趁機用私人的智慧型手機，在更衣室內偷拍多達36名男學生的全裸肉體。

不僅如此，該名男老師還透過社群軟體向學生發送暗示邀約性行為的騷擾訊息。警方獲報後展開調查，並於2026年2月10日依違反《性姿態等拍攝處罰法》及《兒童買春與兒童色情禁止法》等罪嫌，將這名狼師逮捕歸案。

此外，2025年度擔任該校校長的54歲男子，也因為在接獲不當訊息的通報後怠忽職守、未做必要處置，於同日遭到教委會處以「警告」的懲戒處分。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

 
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