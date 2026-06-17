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G7領袖最新聲明！反對「片面嘗試改變台海現狀」　擴大軍援烏克蘭

▲▼七大工業國集團（G7）峰會於法國舉行。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）峰會於法國舉行。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

七大工業國集團（G7）峰會於法國舉行，各國領袖於當地時間17日第二天的會議結束後，正式對外發布了最新聯合聲明。在這份聚焦「地緣政治議題」的文件裡，G7不僅針對烏克蘭戰爭與中東局勢表達堅定立場，更將焦點轉向印太地區，明確宣告強烈「反對嘗試片面改變東海、南海、台灣海峽的現狀」。

暗指中國擴張　G7力挺台海和平

根據《讀賣新聞》報導，該份聲明雖然未直接點名中國，但字裡行間皆透露出對北京當局的嚴正警告。各國領袖一致強調維持一個「基於法治且自由開放印太」的絕對重要性。

聲明中直接表明，「我們重申反對任何片面改變現狀的企圖」，特別是針對東海、南海以及台灣海峽，堅決抵制任何透過武力或脅迫手段來破壞區域平衡的行為，並呼籲所有地緣爭端「應僅能透過對話，以和平方式解決」。

擴大軍援抗俄　確保荷莫茲海峽航行安全

面對持續延燒的俄烏戰火，G7展現出堅定不移的挺烏決心。聲明中提到將進一步加重對俄羅斯的經濟制裁，同時擴大對烏克蘭的軍事裝備援助。

各國在軍援方針上達成高度共識，同意「強化防空能力、供應攔截飛彈」，甚至將「加強長程攻擊能力」納入未來的重點支援計畫中。

在中東局勢方面，G7承諾將全力支持維持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的開放與暢通。聲明特別讚揚了英國與法國目前正著手籌備的多國海上保護框架，認為這項確保航行安全的舉措，對於「在海峽正常化方面，扮演重要的角色」。

防堵核武擴散　緊盯伊朗與北韓

此外，對於美國與伊朗之間達成的最新協議，G7領袖抱持正面且樂觀的態度，並表示將全力支持協議的後續履行。聲明強調，這項外交進展為國際社會帶來了極佳的契機，是一次「拒絕伊朗取得核武與研發飛彈的歷史性機會」。

針對平壤當局屢次試射彈道飛彈與發展核武的挑釁行為，聲明也重申了強硬立場，承諾會嚴格遵照聯合國安理會的相關決議，以「實現北韓完全無核化」為最終目標，同時強烈要求北韓當局必須盡速妥善處理延宕已久的綁架問題。

《讀賣新聞》在分析中指出，面對全球日益緊繃的區域地緣政治局勢，G7正透過這份涵蓋廣泛的聲明向外界展現堅若磐石的團結意志。而本屆峰會預計在針對貿易不平等等核心經濟議題進行深度討論後，正式畫下圓滿句點。

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