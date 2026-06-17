修行還是自虐？印度男「連續站立5年」　雙腿發黑腫脹

▲印度一名男子竟連續5年不曾坐下休息。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

印度一名男子為追求靈性淨化並接近印度教神祇濕婆神（Shiva），竟連續5年不曾坐下休息，甚至連睡覺也保持站立姿勢。然而，長年苦修已導致他雙腿嚴重腫脹、發黑，健康狀況明顯惡化，引發網友質疑與擔憂。

據印度媒體《Taaza TV》報導，這名男子名叫馬哈拉吉（Daulat Giri Ji Maharaj），目前正在實踐一種古老的印度教苦修方式，稱為「Khada Tapasya（站立苦修）」。

馬哈拉吉立下的誓願是自己必須連續12年維持站立生活且不得坐下。在印度教傳統中，這類極端苦行被認為能夠累積靈性力量，幫助修行者更接近神明，甚至獲得神聖啟示。

報導指出，自從開始修行以來，馬哈拉吉從未坐下休息，也沒有伸直雙腿放鬆。甚至在睡覺時也維持站姿，並透過特製支架支撐身體避免跌倒。

然而，長時間站立已對他的健康造成嚴重影響。從畫面可見，他的雙腿明顯腫脹、皮膚發黑變色，顯示腿部血液循環已受到嚴重損害。

儘管如此，馬哈拉吉仍未打算中止修行。當地寺廟的志工則持續關注他的身體狀況，定期替他塗抹藥膏、照護雙腿，並提供日常所需協助。

據悉，馬哈拉吉目前僅完成12年苦修計畫中的5年，若要完全履行誓言，仍需再持續站立7年，相關照片與影片曝光後在網路上引發討論，不少人對其堅定信仰表示敬佩，但也有人擔憂，這種極端苦修方式恐怕已對身體造成不可逆的傷害。

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