又怪台灣偷走晶片？　川普：不赴美生產就課200%關稅

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日出席G7峰會期間，再度將矛頭對準半導體產業。他發下豪語表示，在2029年第二任期結束前，美國將拿下全球50%的晶片產業；他更再度暗指台灣，稱美國「晶片之王」的地位被偷走，並當場放話威脅，如果晶片製造商不把產線移回美國，將面臨高達200%以上的關稅。

痛批拜登「晶片法案」是災難 川普：不蓋廠就付200%關稅

川普（Donald Trump）在G7峰會場邊，與卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim）舉行雙邊會晤。在接受媒體訪問時，他猛烈抨擊了前朝拜登政府的《晶片法案》（CHIPS Act），直呼這項政策根本是一場災難。

川普痛批拜登政府，把好幾十億美元的補助款大把大把發給企業，結果這些公司根本沒有兌現承諾蓋出工廠。

川普強調，現在的政府玩法不一樣了，「我們有不同的制度，如果他們不來建廠……就必須支付高達200%以上的關稅；但如果願意來蓋，他們短時間內什麼都不用付。」

「晶片霸主地位被偷走」 誓言卸任前奪回一半市場

川普指出，美國在人工智慧（AI）領域「遙遙領先」，且目前正以前所未有的規模，全力推動製造業回流。他透露，許多晶片製造廠都計畫落腳亞利桑那州與德州，預計在未來一年到一年半內就會陸續開張營運。

「我們現在蓋的工廠，比我們國家史上任何時候都要多，沒有任何國家能辦得到我們現在做的事。」不過，川普話鋒一轉表示，「我們曾經是晶片之王，然後這個地位被偷走了。我們從王者淪落到基本上完全沒有晶片生意。」

事實上，這已經不是川普第一次發表類似言論，他在第二任期內已多次點名台灣，指責台灣偷走了美國的晶片產業與技術。

半導體巨頭加速「美國製造」 台積電加碼至1650億美元

就在川普頻頻施壓、強勢推動半導體產業回流之際，目前已有多家大型半導體業者正加碼在美國的布局，新建或擴建現有廠房。

其中，美國政府持股9.9%的英特爾（Intel）正砸下重金，規劃投資超過1000億美元建廠與擴產，包含在亞利桑那州、奧勒岡州、新墨西哥州與俄亥俄州的綠地投資。

台灣護國神山台積電（TSMC）在2020年選定亞利桑那州作為全美第一座先進製程廠房後，投資金額也已從最初的120億美元，一路暴增加碼至1650億美元。

此外，記憶體大廠美光（Micron）也計畫投入約2000億美元，擴建位在愛達荷州、紐約州和維吉尼亞州的晶片產能；德州儀器（Texas Instruments）已在德州建立新晶圓廠；科銳（Wolfspeed）也持續擴充其位於北卡羅萊納州的碳化矽半導體製造廠。

受半導體產業熱潮帶動，美股相關ETF表現也相當亮眼。在過去12個月內，標準普爾500指數ETF（SPY）上漲了26%，景順QQQ信託（QQQ）上漲41%；而iShares半導體ETF（SOXX）更狂飆184%，VanEck半導體ETF（SMH）也大漲了152%。