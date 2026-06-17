專挑矮女下手！韓首爾地鐵通勤尖峰「撞肩暴力攻擊」　上班族嚇壞

▲南韓網友透露，首爾地鐵4號線傍晚通勤尖峰時刻，最近經常遇到男性專挑身材矮小女性攻擊。（圖／翻攝自Threads）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾地鐵4號線近日在社群平台流傳一則貼文，發文者透露在傍晚5時30分通勤尖峰時段，有男子疑似專挑體型嬌小的女性乘客進行推擠、肢體攻擊與辱罵，引發其他乘客恐慌與討論。貼文發布後，更引發多名目擊者現身補充說法，傳出警方與站務人員已介入關注，但事件真實性仍有待釐清。

根據韓媒《News1》，事件源自社群平台Threads一名目擊者A的貼文。A指出，近幾週在首爾地鐵4號線往佛巖山方向的列車上，疑似出現一名男子反覆針對體型較小或瘦弱的女性乘客出手攻擊，造成外界不安。A描述，事發時段多集中在下午5時30分至40分左右，且位置疑似出現在車廂10-4附近。

A進一步表示，若有乘客在相同時段肩膀被刻意碰撞、遭到手肘撞擊，甚至被以反覆辱罵或不當言語對待，希望能主動聯繫提供線索，以協助確認是否有更多受害者。他強調，發文內容並非針對特定個人「進行獵巫攻擊」，而是希望避免類似情況持續發生。

貼文也提到，疑似事件並非首次發生，A更稱曾有同行友人親身遭遇類似情況，因此選擇公開資訊，希望提醒其他通勤族提高警覺。隨後，該貼文中也附上疑似相關男子的照片，引發網友熱議，更多目擊者或受害乘客出面指證。

目擊者B指出，昨天曾在首爾市蘆原區看見該名男子，當時現場有警方與站務人員巡視，男子疑似刻意移動至角落，之後在上溪站下車。B還提到，在當時的佛巖山（原名為堂嶺站）也有警察出現，該男子行為與對話內容略顯異常，令人感到不安。

此外，另一名目擊者C也聲稱，過去曾遭遇類似「專挑女性施暴」的事件，並表示居住於首爾市蘆原區一帶，提醒搭乘4號線時需格外注意，同時呼籲警方與地鐵單位應更積極介入處理。

隨著討論持續擴散，A後續表示，由於貼文瀏覽量過高，擔心可能遭到報復，已先行刪除原本內容。不過他透露，目前僅蒐集到約10名目擊者與疑似受害者的說法，且隨著貼文下架後關注度跟著下降，導致後續蒐證與聯繫進度受到影響，期盼有更多當事人能出面提供資訊。