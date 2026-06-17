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牛津連9年認證！　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍

▲▼根據《2026年數位新聞報告》，《ETtoday新聞雲》使用率為台灣網媒第一。（圖／取自Digital News Report 2026）

▲《ETtoday新聞雲》使用率為台灣網媒第一。點圖可放大。（圖／取自Digital News Report 2026）

記者張方瑀／綜合報導

由牛津大學隸屬的「路透新聞學研究所」日前公布最新《2026年數位新聞報告》。報告顯示，台灣網路媒體《ETtoday新聞雲》在排除入口網站Yahoo!新聞後，以高達38%的每週線上使用率，再度強勢奪下台灣網路媒體第一名，這也是《ETtoday新聞雲》連續第9年蟬聯台灣網媒觸及率與使用率冠軍，獲得國際權威機構的連續認證。

該研究委託英國知名民調公司YouGov進行，範圍涵蓋全球48個國家與地區、近10萬名受訪者，是全球最具指標性的媒體生態調查之一。今年的報告不僅揭示了《ETtoday新聞雲》的領先地位，也深入剖析了台灣媒體環境在過去一年間的劇烈轉變與最新困境。

網媒戰況激烈！　《ETtoday》38%奪冠

對比去年的報告數據，《ETtoday新聞雲》在「每周線上使用率」方面展現了強勁的成長動能，從去年的34%一舉攀升至今年的38%，在純網路媒體中穩坐龍頭。緊隨其後的是傳統電視台轉型數位的《TVBS新聞網》（31%）、《東森新聞網》（23%）與《三立新聞網》（20%）。

這項數據顯示，雖然傳統電視台近年大舉擴編數位團隊，主攻短篇圖文與短影音以適應社群平台，但《ETtoday新聞雲》憑藉著長年深耕網路社群的多元內容與即時優勢，依然在百家爭鳴的數位戰場中保持絕對領先。

台灣整體新聞信任度降至25%　《ETtoday》46%保持穩健

在媒體信任度方面，今年報告指出一個令人擔憂的警訊，就是台灣民眾對新聞的「整體信任度」從去年的30%再度重挫5個百分點，今年僅剩25%，遠低於全球平均值（37%）。

▲《ETtoday新聞雲》信任度46%。（圖／取自Digital News Report 2026）

▲《ETtoday新聞雲》信任度46%。（圖／取自Digital News Report 2026）

調查分析指出，台灣社會政治立場對立激化，且政黨色彩鮮明的媒體多落在信任度後段班，導致公眾對大眾傳媒的信任感持續走低。

在整體大環境低迷的情況下，《ETtoday新聞雲》仍維持了46%的公眾信任度，表現相對穩健

社群通訊平台洗牌！　LINE登上看新聞首選、Threads在台大爆發

台灣閱聽人的社群使用習慣在今年出現了顯著的洗牌。

過去幾年YouTube一直是台灣人分享與獲取新聞的首選，但今年通訊軟體LINE的使用率大幅飆升7個百分點，以49%的使用率登上看新聞平台的冠軍寶座；YouTube則以48%微幅落後，Facebook則以47%（大增10個百分點）位居第三。

▲▼根據《2026年數位新聞報告》，台灣閱聽人的社群使用習慣。（圖／取自Digital News Report 2026）

▲台灣閱聽人的社群使用習慣。（圖／取自Digital News Report 2026）

值得注意的是，新興社群平台Threads在台灣呈現大爆發。報告特別點出，台灣貢獻了全球Threads高達21%的流量，高居全球前列。在台灣，有30%的民眾是一般用戶，其中更有14%的人專門利用Threads獲取新聞。

傳統媒體大失血　付費率低迷僅10%

在營收方面，台灣競爭激烈的媒體環境正面臨空前考驗。報告點出台灣媒體變現的嚴峻挑戰，僅有10%的人會為網路新聞付費，相較去年又下滑了4個百分點。

此外，台北市媒體服務代理商協會（TAAA）數據指出，傳統五大媒體的廣告營收在近年幾乎腰斬。雖然數位廣告暴增，但超過八成的利潤都被美國科技巨頭（如Google、Meta）端走，傳統媒體在數位領域賺到的廣告與YouTube分潤，根本無法彌補傳統市場的雪崩。

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