綠帽爸氣炸！　38歲女友床上竟躺「19歲親生兒子」

▲澳洲一名38歲父親返家後，赫然發現女友居然和自己的親生兒子同躺在一張床上。（圖／翻攝自IG／@operation_hilton）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名38歲父親返家後，赫然發現同齡女友居然和自己19歲親生兒子同躺在一張床上！這名父親當場氣炸，拿手機錄影逼問並上傳社群，引爆網路熱議。不過，女方事後大反擊，澄清兩人早就分手，更狂讚19歲的小男友，「他比他爸更像個真正的男人！」

拿奶油刀撬門抓猴 驚見兒與女友同床

綜合外媒報導，澳洲黃金海岸的38歲建築工李維（Levi Hilton），日前上傳一段令人傻眼的影片。畫面顯示，李維在6月1日凌晨4時，闖入38歲女友潔西卡（Jessica Te Huia）的臥室，掀開床單後，竟拍到潔西卡與19歲兒子洛倫佐（Lorenzo）衣衫不整地躺在床上。

情緒激動的李維連番質問，「為什麼我兒子在妳床上？妳是在跟我兒子發生關係嗎？」儘管潔西卡連忙否認，仍被李維痛罵是騙子。這段影片也隨即在網路上瘋傳。

女方打臉「劈腿說」：早就分手！房子也是我的

影片曝光後，潔西卡與洛倫佐慘遭網路酸民攻擊。不過兩人事後打破沉默反擊，指控李維扭曲事實。

潔西卡澄清，她和李維9個月的感情早在「兩個月前」就徹底玩完，她跟洛倫佐是「大約3周前」才開始交往，根本沒有劈腿。

▲潔西卡強調兩人是真心相愛。（圖／翻攝自IG／@operation_hilton）



更離譜的是，潔西卡指控，李維當天是硬闖入她家，拿「奶油刀」撬開房門才拍下影片。紀錄顯示，事發房屋完全登記在潔西卡名下，洛倫佐當時住在屋內是為保護她免受李維騷擾；不過李維則主張，自己當時仍住在那裡。

19歲兒護愛！ 女方大讚：他比爸爸更像男人

面對爭議，洛倫佐選擇力挺女友，他痛批父親總是「只顧自己」，並直截了當地向父親示愛潔西卡，「我愛她勝過這世上的任何人事物。我知道這很扯，但感情這種事真的很難說。」並拜託父親別把事情鬧大。

潔西卡也替洛倫佐說話，強調當李維無理取鬧時，洛倫佐總是無條件保護她。她直言，「他比他爸更像個真正的男人。」強調兩人是真心相愛，並非外界指控的「硬上小鮮肉」。

女方聲請保護令 男方喊受傷

事件目前已升級為法律爭議。潔西卡表示已報警並對李維聲請保護令，無奈控訴自己原本生活平靜，直到這男人出現後全毀了，「現在他反倒裝起受害者，而我卻變成了壞人。」坦言這段短命戀情給她帶來極大創傷。

承認拿刀具闖入房間的李維則改口發表聲明，表示對這一切感到震驚與崩潰，「我完全被這顛覆人生的狀況打懵了。」並以保護家人為由拒絕再做回應。目前相關保護令仍在法院審理中。