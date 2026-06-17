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維德角門將一戰封神！母「付不出簽證金」缺席　美國務院出手了

▲▼維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

▲維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

維德角（Cape Verde）40歲門將沃濟尼亞（Vozinha）在隊史首場世界盃賽事中，爆冷逼和奪冠大熱門西班牙，一戰成名。不過他賽後遺憾表示，母親因為付不出赴美簽證的保證金而無法到場觀賽。對此，美國國務院16日表示，目前正設法主動協助他的母親處理簽證事宜，盼能讓她順利抵達美國看兒子踢球。

40歲門將狂現7次撲救　IG粉絲暴漲破970萬

平時在葡萄牙次級聯賽踢球的40歲老將沃濟尼亞，在這場對上歐洲冠軍西班牙的比賽中，上演了7次精彩撲救。外界原本預期維德角會被打爆，但沃濟尼亞與後衛們在整整90分鐘內死守大門，成功擋下西班牙攻勢，拿下該國足球史上最重要的一場戰果。

▲▼維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

▲維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

這場奇蹟般的和局讓人口約53萬的維德角舉國歡騰，全球許多球迷也跟著瘋狂。在一位巴西轉播員的推波助瀾下，這位原本默默無聞的沃濟尼亞一夕爆紅，截至16日下午，他的Instagram粉絲數已從約5萬人狂飆突破970萬人。

母親付不出「簽證保證金」缺席首戰

儘管創下奇蹟，沃濟尼亞15日賽後卻向記者透露了遺憾。他表示母親因為簽證問題無法親臨現場，「她沒辦法來是因為簽證的關係……我們得為簽證付一筆錢。」他坦言家人來不及湊出那筆錢，「但我真的很希望她能在場。」

據了解，美國川普政府過去以簽證逾期居留率過高為由，規定包含維德角在內的50個國家公民，必須繳交最高1萬5000美元的保證金。

▲▼維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）的母親安娜（Ana Candida Evora，右2）及其他家人。（圖／路透）

▲沃齊尼亞的母親安娜（Ana Candida Evora，右2）及其他家人。（圖／路透）

美國務院澄清「家屬可豁免」：正主動聯繫協助

針對沃濟尼亞的說法，美國國務院官員出面回應，表示目前並未查到該名球員母親申請簽證的紀錄，但也強調「所有球員的親屬」皆符合免繳簽證保證金的資格。官員指出，「國務院正主動聯繫這位球員的家人，協助他們處理簽證相關事宜。」

國務院官網也明文規定，參加2026年世界盃的參賽國運動員、球隊成員（包含教練、執行必要後勤工作的人員）以及「直系親屬」，只要證明符合簽證的所有要求，皆可免除保證金規定。此外，有知情人士透露，沃濟尼亞的母親目前其實沒有效期內的護照，尚在申辦當中。

維德角的下一場比賽，將於美東時間21日下午6時（台灣時間22日上午6時）在邁阿密迎戰烏拉圭。

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