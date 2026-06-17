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俄軍艦「對英國遊艇開槍」！ 英吉利海峽驚魂　相距僅150m險相撞

▲▼俄羅斯影子艦隊。（圖／路透）

▲俄羅斯軍艦對英國民用遊艇開槍示警。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英吉利海峽16日發生一起海上對峙事件，俄羅斯國防部聲稱，一艘俄軍護衛艦在該海域航行時，發現一艘掛有英國國旗的民用遊艇正朝其行駛而來，兩艘船艦差點發生碰撞。在多次試圖透過無線電聯繫未果後，俄方最終動用輕兵器進行「警告射擊」，這才成功迫使該遊艇改變航向。所幸這起事件並未造成任何人員傷亡或船體受損。

兩船相距僅150米！俄軍不忍了直接開火

根據CNN報導，俄羅斯國防部發表的聲明指出，旗下的護衛艦「格里戈羅維奇海軍上將號」（Admiral Grigorovich）當時正在英吉利海峽執行任務，然而有船員目擊一艘名為「光明未來」（Bright Future）的民用遊艇正處於「危險航線上」，且行駛路徑會導致其與軍艦進入「極度接近」的狀態。

俄方表示，軍艦船員曾多次嘗試透過無線電與該遊艇取得聯繫，但都沒有得到任何回應。眼看遊艇絲毫沒有改變航向的跡象，俄軍先是發射信號彈以試圖引起對方注意，然而該船仍持續逼近。

當兩者之間的距離縮短到僅剩約150公尺時，護衛艦指揮官最終決定下令「使用船上的輕兵器，沿著該船的航向開火進行警告射擊」。

英國防部急證實：不是瞄準遊艇

在槍聲響起後，該艘英國遊艇隨即調轉方向，遠離俄羅斯軍艦。俄羅斯國防部對此強調，「格里戈羅維奇海軍上將號的船員完全嚴格遵循國際海上法規，並採取了所有必要措施來防止意外事故發生。」


針對這起海上風波，英國國防部發言人於16日證實了此消息，但澄清鳴槍示警並非針對英國遊艇，而是「為了防止可能發生的碰撞所做出的舉動」。英方補充說明，這起衝突發生的具體位置位於懷特島（Isle of Wight）以南約20英里（約32公里）處，屬於英國領海之外的公海。

英軍全程伴隨監控！軍艦漂流疑讓俄方緊繃

據了解，英吉利海峽作為全球最繁忙的航道，俄羅斯軍艦在此處的一舉一動向來都會受到英國當局的密切追蹤與監控。事發當時，英國皇家海軍的巡邏艦「默西號」（HMS Mersey）便在該海域巡邏，並對「格里戈羅維奇海軍上將號」進行追蹤。

英國國防知情人士則透露，當時這艘俄羅斯軍艦曾向周邊其他船隻發出信號，表明其正處於「漂流狀態」，而非處於動力操作控制下。這種狀態可能讓俄方船員感到防禦能力較為脆弱，進而促使他們決定開槍警告。知情人士也補充，當時射擊的子彈應為單發點射，而非全自動連發。

值得注意的是，就在這起事件發生的2天前，英國首相施凱爾（Keir Starmer）才剛證實，英國軍方首次在英吉利海峽攔截了一艘與俄羅斯「影子艦隊」有關聯的油輪。不過，英國官方強調，這兩起海上事件之間並無任何因果關聯。

 
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