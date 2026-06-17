68年老字號「必勝客」賣了！　母公司27億美元拆分出售

▲披薩巨頭「必勝客」擁有68年歷史。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

擁有68年歷史的披薩巨頭「必勝客」（Pizza Hut），長期面臨市場競爭與餐廳轉型困境。母公司「百勝餐飲集團」16日拋出震撼彈，宣布將以27億美元（約台幣853億元）出售必勝客。

中國業務由「百勝中國」12億接手

百勝集團（Yum Brands）指出，本次出售分兩部分，私募股權公司「遠距資本」（LongRange Capital）斥資約15億美元收購必勝客，但不含中國大陸業務；中國必勝客則由「百勝中國控股公司」以約12億美元買下。

中國是其海外第二大市場，佔銷售額19%，而百勝中國早在2016年便已分拆為獨立公司。

業績低迷淪集團軟肋 計畫關店止血

旗下擁有（KFC）與塔可貝爾（Taco Bell）的百勝集團，自去年11月起便為必勝客尋找出路。去年百勝全球銷售成長5%，必勝客卻下滑2%。截至去年底，必勝客全球共1萬9974家餐廳，但今年2月已宣布將關閉美國250家門市。

GlobalData總經理桑德斯（Neil Saunders）直言，必勝客長期是百勝的「軟肋」，若要重返成長軌道需極大投資與耐心，而百勝已無意承擔。

不敵外送與達美樂 紅屋頂的興衰史

必勝客1958年於堪薩斯州威奇托（Wichita）創立，兄弟倆向母親借了600美元開店，因招牌僅容得下八個字母而得名。1969年標誌性的「紅屋頂」亮相，1971年即躍升全球最大披薩連鎖店。然而1980年代達美樂主打「30分鐘送達」崛起，必勝客反被占地廣大的內用餐廳拖累。

近年DoorDash、Uber Eats等外送平台興起，處境更雪上加霜。根據Technomic數據，去年必勝客美國銷售額慘跌8.2%，表現遠低於市場平均。

預計第三季完成交易 百勝股價上漲

百勝執行長特納（Chris Turner）指出，出售必勝客後能將心力集中於其他亮眼品牌，並看好新東家帶領其重返榮耀。接手美國等地業務的遠距資本創辦人柏林（Bob Berlin），過去在包波斯特集團（The Baupost Group）主導投資時曾成功重振快餐品牌阿比（Arby's）。

他強調必勝客是擁有豐富歷史的全球品牌，期待推動下一階段成長，對後續關店計畫則不予置評。此案預計於第三季完成，百勝股價週二隨即上漲近2%。