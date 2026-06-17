專畫普丁「牛鼻抱豬圖」！俄異議藝術家遭連開5槍爆頭　陳屍家門

▲流亡波蘭的俄羅斯反普丁藝術家斯克列佩茨基，於當地時間16日遭人連開5槍身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

流亡波蘭的俄羅斯反普丁藝術家謝苗．斯克列佩茨基（Semyon Skrepetsky）於當地時間16日驚傳遭槍殺身亡！波蘭檢方表示，現年44歲的斯克列佩茨基在住家附近停車場遭人近距離連開5槍，當場死亡，警方隨後逮捕2名白俄羅斯籍男子，正調查兩人是否涉案。

由於死者長期以諷刺俄羅斯總統普丁及其政權聞名，此案也引發外界高度關注。

近距離連開5槍 白俄籍2男遭拘留調查



根據美媒《CNN》，波蘭盧布林地區檢察署表示，案件發生於16日上午，地點位在靠近白俄羅斯邊境的波蘭城市比亞瓦波德拉斯卡（Biała Podlaska）。死者本名為庫佐夫科夫（Robert Kuzovkov），筆名斯克列佩茨基，自2021年起定居波蘭，當時他因擔心在俄羅斯從事政治行動遭到逮捕而出走海外。

波蘭檢方發言人科札克（Marcin Kozak）指出，從目前掌握資訊來看，一名身分不明男子靠近斯克列佩茨基後，以手槍朝他連開2槍。當受害者倒地後，槍手再上前補開3槍，隨後迅速逃離現場。死者頭部與胸部中彈，當場傷重不治。

案發後，警方立即展開大規模搜捕行動，並在比亞瓦波德拉斯卡的白俄羅斯領事館附近拘留2名白俄羅斯籍男子，年齡分別為37歲與33歲。檢方表示，目前仍在調查兩人在案件中的具體角色，尚未公布更多細節。

以諷刺普丁聞名 作品涵蓋川普、習近平等人

斯克列佩茨基是俄羅斯知名藝術家與政治異議人士，以大量批判普丁政權的畫作聞名。他的作品風格鮮明，帶有迷幻色彩，有時還融合俄羅斯東正教聖像畫元素，經常將普丁描繪成長著牛鼻子的形象，或是與豬隻相擁，藉此諷刺俄國政治現況。

除了普丁之外，他的作品也曾描繪美國總統川普、中國國家主席習近平、車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）、前蘇聯領導人史達林以及科技富豪馬斯克等政治與權力人物。

曾力挺烏克蘭燒護照 後期也批評反對派與基輔

不過，斯克列佩茨基的立場並非單純支持俄國反對派。他生前也曾公開批評已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），甚至指責對方「摧毀整個俄羅斯反對派」。

在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，斯克列佩茨基曾公開焚燒俄羅斯護照，展現支持烏克蘭的立場。然而近年來，他對烏克蘭領導階層的態度也逐漸轉趨批判。如今他在流亡期間遭槍擊身亡，案件動機及背後是否涉及政治因素，仍有待波蘭當局進一步釐清。