首爾教育監痛批《鐵拳教育》是「法西斯主義」：反對以暴制暴！

▲首爾市教育監鄭根埴，16日在位於首爾市龍山區的首爾市教育廳接受專訪。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

由男星金武烈主演Netflix韓劇《鐵拳教育》描述校園霸凌、教師遭家長施壓後輕生、考題洩漏等南韓社會現實問題，劇中描述政府成立「教權保護局」以非常手段執法。對此，在本月3日地方選舉成功連任首爾市教育監的鄭根埴受訪時表示，該劇的思想呈現「法西斯主義」，認為不該以暴力手段解決問題。

現任首爾市教育監、以歷史社會學為主要研究範疇的南韓知名學者鄭根埴，昨（16）日接受《韓聯社》專訪，訪談內容於今（17）日刊登，主要談及對於保護教權的看法、教育改革政策、學生輕生問題、正確的歷史觀與民主教育。

▲▼2023年，首爾市瑞草區瑞二國小年僅24歲的班導師因家長惡意霸凌，最後選擇在教室輕生，多名教師和民眾前往現場留字條悼念。（圖／CFP）

韓劇《鐵拳教育》描述南韓政府為了徹底解決社會與教育問題，特別成立「教權保護局」，以出身自陸軍特戰司令部特任隊上尉的羅華振（金武烈飾）為督察，主張不惜以包括暴力等非法手段嚴懲製造校園問題的學生與家長，在現實社會引起觀眾共鳴，認為現實的南韓社會中應該也要設立教權保護局。

《韓聯社》在專訪中問道，「您在第一任最感遺憾的政策之一，便是教權保護的不足。最近Netflix影集《鐵拳教育》廣受歡迎，部分意見認為現實中應該也要成立類似部門。想詢問您的看法。」

鄭根埴對此回應，「這是帶有『法西斯主義』（fascism）思想的政策！雖然可以成立教權保護局，但劇中所採用的方法卻斷然不可行。就算要保護教權，也必須採取具有教育性質的方式。比起另外成立新組織，不如優先改善現有系統，實質保障教師與校園的權限。」

▲《鐵拳教育》金武烈爆紅。（圖／翻攝自IG）

鄭根埴補充道，「應優先集中於恢復公共體系，尊重校園自律、且以法律與制度保護教師正當的教育活動。」

另外，鄭根埴也在訪談中提到如何有效降低首爾學生的自殺率，他計畫在今年新設「首爾學生心靈健康增進計畫」，透露與去年同期相比，今年上半年首爾學生的自殺率降低20%以上。他表示，打算採用5000名「同儕諮詢師」，協助在人際關係飽受困難的學生。

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