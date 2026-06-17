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G7晚宴川普坐隔壁！李在明「當面秀老婆」互動暖　邀主導兩韓和平

▲▼南韓總統李在明、金惠景夫婦出席G7峰會。（圖／路透）

▲南韓總統李在明、金惠景夫婦出席G7峰會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明前往法國東部城市埃維昂萊班（Évian-les-Bains）出席七大工業國組織（G7）峰會，期間在歡迎活動與美國總統川普短暫交談，邀請川普「主導和平解決北韓問題」，川普則回應願意努力。隨後，李在明偕同妻子金惠景參加G7晚宴，李在明更被拍到坐在川普旁邊，兩人互動再度成為焦點。

根據《韓聯社》，李在明於當地時間16日首先出席G7受邀國歡迎活動，進場時先受到法國總統馬克宏迎接。馬克宏主動上前打招呼後，李在明也以一句「非常高興」回應，兩人隨即握手並合影留念，現場氣氛相當熱絡。

之後在各國領袖團體照拍攝前，李在明與川普面對面交談約30秒，雙方都露出笑容。南韓青瓦台發言人姜由楨透露，川普當時先詢問南北韓關係的近況，李在明則提到，希望川普能像解決中東戰事一樣，帶領推動北韓（朝鮮）問題的和平解方。對此，川普也表達願意為解決北韓問題而努力。

▲▼南韓總統李在明G7峰會上與義大利總理梅洛尼、美國總統川普互動。（圖／路透）

▲南韓總統李在明G7峰會上與義大利總理梅洛尼、美國總統川普互動。（圖／路透）

李在明不只與川普通話，也和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等領袖互動，接著再到舞台區與其他元首一同合影。晚間，李在明與金惠景出席由馬克宏夫婦主辦的G7晚宴，並和各國元首夫婦、國際組織代表交換意見。

青瓦台特別指出，李在明在晚宴時就坐在川普正旁邊，兩人一邊用餐、一邊針對彼此關注的議題交流，藉此加強互動與親近感。

晚宴前的合照環節也有一幕引人注意。畫面顯示，李在明帶著金惠景走向川普，並以「這是我的老婆」（My wife）向川普介紹自己的妻子，川普聽聞後隨即與金惠景握手致意，顯得相當友善。除此之外，李在明夫婦也參加了馬克宏主辦的音樂會，欣賞兒童合唱與各類演出，行程相當密集。

李在明事後也在社群平台X發文表示，自己連續兩年受邀參與G7峰會，顯示國際社會對南韓的信任與期待，「這是非常有意義的事」，強調會把「南韓更強的國力與自信」帶到世界舞台。

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