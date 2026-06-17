川普施壓！以色列對伊朗「大規模空襲」臨時喊卡　以軍司令證實

▲美國總統川普在與伊朗達成協議前，曾向以色列總理納坦雅胡施壓，要求停止繼續攻擊伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

以色列空軍司令蒂施勒（Omer Tischler）少將16日在一份致士兵的內部信件中證實，在日前與伊朗爆發的最新一輪激烈衝突中，以色列空軍原本已準備對伊朗本土發動大規模空襲，但任務在「出發前1小時」臨時取消。原因則是美國總統川普（Donald Trump）親自指示以色列總理納坦雅胡不要升級與伊朗之間的衝突。

根據《以色列時報》報導，以色列空軍司令蒂施勒在信件中指出，伊朗扶植的黎巴嫩武裝組織「真主黨」上周大動作向以色列北部發射大量火箭。以軍隨即反擊、猛烈轟炸黎巴嫩首都貝魯特；此舉徹底激怒德黑蘭當局，伊朗向以色列本土狂轟24枚彈道飛彈，其葉門代理人「胡塞武裝組織」也大動作發射2枚飛彈助攻。

這場衝突是自4月初雙方達成停火協議以來，兩國再度爆發的直接軍事對抗。以色列隨後也對伊朗發動兩輪空襲。在第一波攻擊中，以軍戰機成功摧毀了位於伊朗西部和中部的9個核心防空飛彈系統，重創其防空盾牌。而在第二波攻擊中，以軍精準炸毀了伊朗西南部一家石化綜合工廠內的3座核心廠房，這座工廠長年為伊朗軍方提供製造飛彈原料。

以色列原本準備要在6月8日下午發動更大規模的空襲，但卻臨時喊卡。蒂施勒直言，「當時整個空軍都已經大動作在基地就位，準備發動一場更大規模、毀滅性的廣泛空襲任務（broad strike sortie），目標是直接摧毀位於『伊朗心臟地帶（極核心區域）』的數百個戰略目標。」

然而，就在整批精銳飛行員已經在各飛行中隊（squadrons）進行最後戰術簡報、距離戰機起飛僅剩1個小時的時候，指揮部卻突然下令喊停。

報導指出，當時總理納坦雅胡原本已經批准這場大規模軍事行動，然而美國總統川普卻親自致電，要求他停止一切進一步的攻擊，好讓華盛頓能夠繼續和伊朗進行停火談判。

川普在接受以色列媒體《第12頻道》採訪時毫不客氣地透露，他多次與納坦雅胡對話，並警告對方，如果以色列將衝突升溫，可能會讓自己陷入孤立無援的局面。