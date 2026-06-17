懷疑女友劈腿！　印度男持菜刀狠割喉「22歲正妹命喪異鄉」

▲印度班加魯魯發生駭人情殺案。（示意圖，Ｍagnific）



圖文／鏡週刊

印度科技重鎮班加魯魯（Bengaluru）驚傳駭人情殺案！一名來自印度錫金邦（Sikkim）的22歲女子阿蒂（Ati Hangma Subba），疑遭同居男友因感情糾紛狠心殺害。嫌犯在爭執過程中，竟持廚房菜刀猛力割斷女友喉嚨，導致女子當場慘死。目前當地警方已介入調查，並將涉案男子逮捕歸案。

為愛奔赴大城市 卻命喪同居處

根據外媒報導，初步調查顯示，不幸遇害的阿蒂生前在當地一家美容沙龍擔任櫃檯人員，而24歲的嫌犯普巴（Purba Lepcha）則是一名來自大吉嶺（Darjeeling）的餐廳服務生。這對小情侶相戀後，才剛結伴移居至班加魯魯約一個月，並在Doddakannahalli地區展開同居生活，未料這段異地戀情竟以悲劇收場。

懷疑劈腿引殺機 殘忍手法震驚鄰里

警方表示，這起凶殺案發生在週日上午。據悉，當時兩人在租屋處爆發激烈口角，起因疑似是普巴懷疑女友與他人有染，心中醋意大發。爭吵過程中，普巴情緒失控，隨手抄起廚房的一把菜刀，對準阿蒂的喉嚨狠心割下，導致阿蒂因傷勢過重當場死亡。

警方已介入偵辦 釐清案情細節

案件發生後，轄區貝蘭杜爾（Bellandur）警方獲報趕抵現場，並隨即封鎖住所進行採證。目前警方已將嫌犯普巴拘留，全案正朝謀殺罪嫌偵辦中。



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