美伊協議內幕！砸3000億美元建「私募基金」　過半已火速到位

▲美國與伊朗在協議中規劃了一筆高達3000億美元的私募基金，旨在帶動對伊朗的投資。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》獨家報導，有知情人士透露，美國與伊朗在協議中規劃了一筆高達3000億美元的私募基金，旨在帶動對伊朗的投資。目前，超過一半的資金已經獲得承諾投入，目的是為雙方提供經濟誘因，以促成最終協議。

非政府賠償 美、波灣、亞非企業爭相出資

消息人士強調，這筆新基金是一項私人投資工具，並非戰後重建或賠償計畫，因此不會包含任何政府資金或補助。目前，總部設於美國、波斯灣阿拉伯國家、亞洲、南美洲以及非洲的企業已同意共同出資，承諾投入的投資領域涵蓋能源、物流、製造業與運輸業。

一名伊朗高級消息人士向《路透社》透露，德黑蘭最初曾要求美國提供4000億美元的戰爭損害賠償，但遭到華府拒絕。隨後，雙方才轉而提出成立「重建與發展基金」的構想。

該名伊朗消息人士指出，此機制的規劃是由區域國家以各種方式做出貢獻，包括取得貸款、建立信用額度，或是直接出資重建在戰爭中受損的設施，例如莫巴拉凱鋼鐵廠、各處煉油廠、機場，以及其他受到衝突影響的廣大基礎建設。

擁有全球第2大天然氣 伊朗遭封鎖40年迎經濟曙光

作為中東最大經濟體之一，伊朗在過去40年裡，因遭到美國及國際社會接連的制裁，被凍結在全球資本市場之外，幾乎未能吸引到任何重大的外國直接投資。

然而，伊朗擁有全球第二大的天然氣證實儲量，以及全球第四大的石油證實儲量。此外，伊朗還擁有超過9200萬名受過教育的年輕人口、多元化的工業基礎，並在石化、採礦、觀光和農業等領域，具備龐大且尚未開發的潛力。

消息人士補充，這筆投資基金與另外一條平行的談判路線完全分開。該平行路線主要涉及解除美國制裁以及釋放伊朗被凍結在海外的主權資產。他形容，這兩者是目的與時間表皆不同的獨立財務機制。

簽署最終協議才運作 范斯：伊朗須遵守核武限制

據了解，這筆基金在最終且令人滿意的協議達成前，不會正式建立或投入運作。一旦雙方簽署諒解備忘錄（MOU），將在接下來的60天內架構整體流程。消息人士說，「只有在簽署最終協議後，基金才會建立。在這60天內，基金管理人將與伊朗方面及投資者合作，規劃並評估項目的範圍。」

目前，協助斡旋該投資基金協議的伊朗外交部與巴基斯坦外交部，均未立即對此發表評論。

不過，白宮發言人指出了副總統范斯（JD Vance）15日接受CBS專訪的內容。范斯當時表示，如果伊朗遵守與華府的協議，包括拆除其核武計畫、銷毀濃縮物資庫存，並接受嚴格的檢查與執法機制，伊朗就能獲得這筆由波斯灣國家支持、高達3000億美元的重建基金。

消息人士並未透露該基金將如何管理或由誰管理，僅表示關鍵細節仍有待敲定。他點名了來自南韓、日本、新加坡、馬來西亞和美國的企業已做出承諾，但拒絕提供完整名單。

這份為期60天的備忘錄僅屬框架而非最終協議，美伊談判代表預計將在此期間，針對核武、制裁及區域安全等諸多議題展開多軌道的協商。