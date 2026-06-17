阿根廷、阿爾及利亞球迷「賽前爆衝突」！　紐約街頭變格鬥場

▲阿根廷和阿爾及利亞的球迷在紐約時報廣場爆發肢體衝突。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2026年世界盃尋求衛冕的「藍白軍團」阿根廷國家隊正式公布對陣阿爾及利亞的首發陣容，即將滿39歲的球王梅西（Lionel Messi）毫無懸念名列先發。然而，在比賽正式開踢前，場外卻率先傳出暴力衝突，阿根廷和阿爾及利亞的球迷在紐約時報廣場爆發嚴重肢體衝突。

場上還沒開踢 兩國球迷時報廣場大亂鬥

在阿根廷與阿爾及利亞迎來本屆首場比賽的前夕，紐約街頭卻上演了火爆的一幕。當地時間15日晚間，兩隊的死忠球迷在地表最熱門的觀光景點之一的時報廣場（Times Square）爆發集體大亂鬥。

從社群媒體上瘋傳的影片可以看到，雙方起初只是激烈的口角爭執，但現場緊繃氣氛迅速升級成肢體衝突。

"Times Square":

Por los incidentes entre hinchas de Argentina y Argelia en Nueva York pic.twitter.com/ruRzCgUEg7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 16, 2026

大批球迷在街頭拳腳相向、互相推擠狂毆，現場甚至有人狂砸包含啤酒罐在內的各種雜物，場面一度失控。這場混亂直到紐約警方迅速出動大批警力介入、強勢驅散群眾後，才終於平息。

???? #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO — Mundo en Conflicto ???? (@MundoEConflicto) June 16, 2026

破除體能疑慮 梅西領銜首發力拚衛冕

雖然場外風波不斷，但全球媒體與球迷的焦點依舊緊盯著這場J組第一輪的關鍵對決。由於賽前外界就不斷猜測梅西的體能狀態，如今他突破重圍、以隊長之姿再度領銜首發，不僅用實力破除了所有疑慮，也為尋求衛冕的阿根廷隊注入了一劑強心針。

無數球迷在社群平台上激動表示，「能見證球王踢球，看一場是一場！」展現了社會大眾對這位傳奇巨星的極高崇敬與不捨。

【賽事資訊】

比賽對戰： 阿根廷VS阿爾及利亞

比賽時間： 2026年6月17日上午9：00（台灣時間）

比賽地點： 美國堪薩斯城箭頭體育場（Arrowhead Stadium）

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