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黑名單遭壓下！　路透：美國「暫緩封殺」DeepSeek與百家中企

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲美國目前正「暫緩」將中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

知情人士消息指出，為了避免川普政府與北京之間的緊張局勢再度升溫，美國目前正「暫緩」將中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）、記憶體晶片大廠長鑫存儲（CXMT）等超過百家被視為具國安風險的企業列入貿易黑名單。這批名單其實早在去年就已獲跨部會批准，卻被商務部壓下遲遲未公布。

竊取技術又涉軍方背景　DeepSeek、長鑫存儲早被盯上

根據《路透社》獨家報導，DeepSeek在2025年1月推出低成本AI模型，瞬間震撼全球科技界。然而，一名美國國務院高層去年就曾向《路透社》指出，DeepSeek其實一直在暗中支援中國的軍事與情報行動，甚至企圖利用東南亞的空殼公司，非法取得美國的先進晶片。

不僅如此，人工智慧公司Anthropic今年也出面指控，抓包DeepSeek與另外兩家中國AI實驗室企圖從Claude AI平台非法竊取技術來改良自家模型；OpenAI也曾警告美國跨黨派立委，DeepSeek將目標瞄準了他們的模型。

此外，中國最大的記憶體晶片製造商長鑫存儲，早在拜登政府時期就被國防部貼上「中國軍方企業」的標籤，商務部一年多前就考慮將其列入俗稱貿易黑名單的「實體清單」。一旦被列入清單，美國企業若無許可證，將全面禁止向這些公司出口商品、軟體或技術。

對於為何遲遲不更新名單，負責管理的商務部工業暨安全局（BIS）並未直接回應，僅透過聲明強調，當局每天都在運用包含實體清單在內的政策與執法工具，確保能有效打擊不法份子。

政策空窗期創10年最長　專家憂：打地鼠遊戲停擺

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）全球供應鏈學者拉克（Philip Luck）指出，美國自去年10月以來就沒有再將任何新對象列入實體清單，創下十多年來最長的空窗期，「實體清單就像在玩打地鼠遊戲，你必須不斷地把冒出頭的地鼠打下去。」拉克警告，缺乏新名單恐讓美國技術流入敵手，反過來對付美國。

前商務部官員庫蘭（Kevin Kurland）也直言，「美國從10月起就沒再把任何公司列入清單，這證明了貿易政策已經凌駕於這項關鍵的國家安全工具之上。」

俄軍無人機供應商也逃過一劫　逾75家半導體AI中企名單遭壓

知情人士進一步透露，這份被擱置的名單中，還包含多間涉嫌供應俄羅斯無人機（去年9月於波蘭尋獲）的中國企業；另外還有數十家將受管制的輝達（Nvidia）晶片偷賣給中國大學的企業，以及為中國軍方製造無人機與機器狗的公司，原本也都是潛在的制裁目標。

消息來源指出，自2025年底開始，負責工業與安全事務的商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）就一直試圖避免將中國相關實體列入名單，就怕激怒中方、讓美中局勢升溫。

據悉，決定實體清單的跨部會委員會其實早已點頭放行。至少有75家涉足先進半導體製造、半導體設備及AI模型開發的中國實體通過了審查，排定要被列入黑名單，但最終卻被商務部單方面壓下，至今仍未見天日。

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