倫敦「世界裸騎」1200人全裸上路　倡議環保反挨轟

▲倫敦裸騎活動。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

英國倫敦市中心15日出現特殊景象，約1200名幾乎全裸的單車騎士參與年度「世界裸騎活動」（World Naked Bike Ride），沿著市區道路及多處知名地標騎行，藉此呼籲社會關注對石油的依賴、汽車過度使用，以及單車騎士的道路安全問題。

英國媒體報導，這場活動避開前一天舉行的皇家軍旗敬禮分列式（Trooping the Colour）。主辦單位表示，世界裸騎自2004年起成為倫敦年度活動，除宣揚環保理念外，也希望凸顯單車騎士在城市道路上的脆弱處境。參與者先在倫敦各地集合，再於西敏橋（Westminster Bridge）匯集成大型車隊。

主辦方指出，每年都會事先向倫敦警察廳通報活動計畫，包括騎乘路線及安全措施，並要求參與者遵守相關規範。

世界裸騎活動最早於2003年在西班牙薩拉戈薩（Zaragoza）舉辦，之後擴展至全球數百座城市。除了反對化石燃料依賴外，也曾倡議身體自主權、單車安全及減少汽車文化等議題。

不過活動仍引發不少爭議。部分網友批評，雖然活動以公益與抗議為名，但在公共場所裸體令人感到不適，也有人抱怨交通受阻，認為不適合在有大量家庭與兒童出入的公共空間舉行。儘管評價兩極，世界裸騎至今仍持續在全球各地舉辦。