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Threads達標5億用戶！　負責人親曝：台灣靠「選舉」爆紅

▲▼ Meta旗下社群平台Threads。（圖／達志影像／newscom）

▲Meta旗下社群平台Threads。（圖／達志影像／newscom）

記者張方瑀／綜合報導

Meta旗下短文社群平台Threads自推出以來，每月活躍用戶數已正式宣告突破5億大關。Threads負責人海斯（Connor Hayes）近日受訪時更特別點出，讓這款App在台灣爆紅的關鍵事件，其實就是「選舉」。

活躍用戶持續增長　打臉外界「退燒」預測

根據《彭博社》報導，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在馬斯克（Elon Musk）2023年收購推特引發一連串混亂後，抓緊機會推出了Threads，看準那些多年來死忠於推特的用戶會對新平台感興趣。Meta公司於16日宣布，Threads目前的每月活躍用戶已達5億。

Threads負責人海斯受訪時指出，雖然他不願透露具體細節，但這款App的每日活躍用戶數確實比去年還要成長。這番言論也直接打臉了外界先前認為「Threads用戶群正在流失」的預估。

改變避談政治初衷　「選舉」成台灣爆紅推手

在這3年的發展中，Threads的定位也發生了轉變。它原本是一個盡量避談政治的平台，但政治向來是推特具備文化影響力的關鍵。如今，海斯希望Threads能盡可能貼近大眾文化，就算這意味著「政治」將成為部分用戶關注的核心焦點。

海斯表示，「整體來說，當你滑完並關掉這款App時，心情應該是不錯的，因為你從中獲得了新資訊。」他更進一步舉例補充，當初讓Threads在台灣成功爆紅的事件，正是一場選舉。

此外，Threads在韓國同樣大受歡迎，用戶總使用時間比去年同期暴增逾80%，這股熱潮也成功吸引到重量級用戶。超人氣韓國流行音樂團體防彈少年團（BTS）於上週末正式加入Threads，該帳號在短短幾天內就狂吸超過420萬名粉絲追蹤，展現驚人影響力。

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