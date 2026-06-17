Threads在台爆紅原因曝光　負責人鬆口認了要轉型

▲Meta旗下社群平台Threads。（圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

臉書母公司 Meta 16日宣布，旗下短文字社群平台Threads每月活躍用戶已達5億人。3年前，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）訂下目標，要打造一個擁有10億用戶的社群平台，如今目標已達成一半。負責人受訪也透露Threads在台灣走紅的關鍵原因。

根據彭博社報導，Threads負責人海斯（Connor Hayes）受訪時表示，平台每日活躍用戶較一年前增加，但他拒絕透露具體數據。不過，他的說法與外部機構的估計相反，外部數據研判Threads的用戶正在減少。

祖克柏趁Twitter收購亂局出手 從避談政治逐漸轉型

祖克柏2023年推出Threads，是為了利用馬斯克收購Twitter後所引發的混亂局勢。當時他押注，那些多年來一直忠於Twitter的用戶，可能會對一個新平台感興趣。

▲當時推出Threads，是為了與推特（今為X平台）競爭。（圖／達志影像／美聯社）

起初，Threads是一款刻意避談政治的社群平台，但政治正是Twitter（今為X平台）在文化上具有影響力的關鍵因素之一。如今Threads正在逐漸轉型，海斯希望Threads盡可能成為一個具有文化影響力的平台，即使這代表政治可能成為部分用戶使用體驗中的核心元素。

Threads在台灣走紅關鍵

海斯以台灣為例，稱Threads在台灣走紅的契機，正是因為一場選舉。為此，他也總結：「整體而言，你離開這款應用程式時，應該會因為獲得資訊而感覺良好。」

Instagram持續導流 愈來愈多用戶主動造訪

Threads持續穩定成長，很大一部分原因來自它與Meta旗下其他熱門應用程式的關係，包括Instagram。用戶瀏覽Instagram時，經常會在動態消息中看到Threads貼文，點擊後就會被導向Threads應用程式。

海斯表示，愈來愈多用戶主動前往Threads，而不是透過Meta旗下其他熱門產品輾轉進入。這顯示Threads正逐漸成為用戶主動前往的平台，而不再只是一個人們偶然誤闖的地方。

積極招攬名人用戶 BTS加入數天吸粉420萬

當然，要提升平台影響力，就必須吸引知名人士與名人用戶加入，進而把他們的粉絲與追蹤者一併帶到新平台。對此，海斯表示，Meta仍在積極招攬其他名人，其中NBA球星詹姆斯（LeBron James）高居他的目標名單首位。

值得一提的是，Threads在南韓的人氣也協助平台吸引到一名重量級用戶。與一年前同期相比，南韓用戶使用Threads的總時間增加超過80％。尤其是防彈少年團（BTS）上周末加入Threads，短短幾天內便累積超過420萬名追蹤者，成為Threads在韓推廣一大助力。