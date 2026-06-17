G7重申支持烏克蘭　將加重制裁俄羅斯

▲G7峰會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

七大工業國集團（G7）領袖16日發表聯合聲明，重申對烏克蘭提供「堅定不移的支持」，並同意加快向基輔提供防空系統援助，同時進一步加大對俄羅斯的經濟壓力，包括強化能源領域制裁。由於美國總統川普也簽署這份聲明，相關內容格外受到關注。

根據法國總統府愛麗舍宮（Élysée Palace）公布的聲明，G7領袖承諾持續加強對俄制裁措施，「包括針對石油與天然氣產業的制裁」，以削弱俄羅斯維持戰爭的能力。

聲明指出，各國認為現在是推動進一步措施的適當時機，並提及川普促成美國與伊朗達成協議，協助恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運暢通，獲得G7成員支持。

在伊朗議題上，G7領袖表示支持華府與德黑蘭達成的協議，並願意協助落實相關內容，同時呼籲後續推動更全面且具約束力的外交協議，以確保區域長期穩定。

針對黎巴嫩局勢，G7支持黎巴嫩政府解除真主黨（Hezbollah）武裝力量的努力，並呼籲透過立即且具約束力的停火來推動相關進程。

在加薩問題上，各國領袖承諾擴大人道援助與戰後重建工作，以協助當地民眾度過持續衝突造成的人道危機。

聲明也將焦點延伸至印太地區。G7強調，反對任何片面改變現狀的行為，特別是透過武力或脅迫手段改變東海、南海及台灣海峽現狀的企圖。

G7表示，維護印太地區和平穩定符合全球共同利益，各國將持續支持基於國際法的自由開放秩序，並反對任何破壞區域穩定的單邊行動。