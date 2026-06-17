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白宮UFC賽險爆大屠殺！警逮5嫌「暗殺清單」曝光　密謀無人機轟炸

記者張方瑀／綜合報導

美國白宮南草坪上週末舉行終極格鬥冠軍賽（UFC），不僅為了慶祝美國建國250週年，更是為了歡慶總統川普的80歲大壽。然而，場外竟險些爆發恐怖攻擊。美國聯邦調查局指出，歹徒密謀利用掛滿爆裂物的無人機與預先埋伏的狙擊手，對逃竄的人群大開殺戒，目前已有5名嫌犯在全美各地落網。

無人機轟炸逼出人群　狙擊手準備「大開殺戒」

綜合外媒報導，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）證實，執法單位在活動前四天掌握情資，成功瓦解了這起跨州恐攻陰謀。調查人員確認了一個由23名成員組成的「潛在陰謀策劃網路」，並扣留了其中5人。

▲▼美國白宮南草坪舉行終極格鬥冠軍賽（UFC）。（圖／路透）

▲美國白宮南草坪舉行終極格鬥冠軍賽（UFC）。（圖／路透）

歹徒的計畫相當冷血縝密，他們打算在名為「UFC自由250」（UFC Freedom 250）的賽事期間，先操控裝載爆裂物的無人機攻擊白宮附近建築物，製造大規模恐慌與疏散，接著再把驚惶失措的人群「像趕羊一樣」逼向預先部署好的狙擊小組開槍掃射。

更駭人的是，他們甚至還策劃了強行闖入白宮大門的「第二波」攻擊行動。

母親大義滅親舉報　19歲嫌擁千發彈藥

FBI調查發現，這些嫌犯在加密軟體中群組分享白宮周邊地圖、照片及逃亡路線。其中一名在俄亥俄州落網的19歲嫌犯普羅珀（Tycen Proper），因為近期瘋狂購買槍枝，且在網路上與自稱退伍軍人的極端分子密切聯繫，還在臉書發表同情希特勒與反猶太言論，讓他的母親嚇得大義滅親直接報警。

▲▼白宮UFC格鬥之夜險爆恐攻，警方查獲印有美國國旗圖案的犢牛式步槍。（圖／路透）

▲警方查獲印有美國國旗圖案的犢牛式步槍。（圖／路透）

警方在普羅珀家中起獲數千發彈藥、突擊步槍，以及一把印有美國國旗圖案的犢牛式步槍。由於他有明顯的殺人傾向，當下立刻被強制送醫精神評估。

此外，在密蘇里州被捕的32歲嫌犯埃斯克里奇（Daniel Eskridge），正著手將自家車庫改造成安全屋，甚至在地板下挖地堡；另一名嫌犯阿爾瓦雷斯（Abraham Hermosillo Alvarez）則在群組內分享了一份暗殺目標清單。

FBI研判清單上的代號「1」就是川普、「2」是副總統范斯（JD Vance）、「N」為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），另外還包含了特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。來自加州的羅亞（Bryan Omar Roa）與湯瑪斯（Michael Alan Thomas）也因罪證確鑿遭到逮捕。

▲▼美國白宮南草坪舉行終極格鬥冠軍賽（UFC）。（圖／路透）

▲白宮南草坪舉行終極格鬥冠軍賽（UFC）慶祝美國建國與川普生日。（圖／路透）

川普慶80歲大壽全不知情：只看到台上在打

事發當天，白宮建築群內外維安層級拉到最高，執法單位封鎖道路、架設圍欄，並部署數百名警力應對數千名狂熱的格鬥迷。14名頂尖格鬥選手在距離總統辦公室僅幾步之遙、高達92英尺的「巨爪」（The Claw）擂台上激烈廝殺。

身為當天最大壽星的川普（Donald Trump），似乎對場外的事件渾然不知。當他在法國出席G7峰會被問及這起險些要命的暗殺陰謀時，川普僅輕鬆地回應，「我沒聽說過這件事。我看見的攻擊是那些格鬥選手在打。」

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