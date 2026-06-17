B-52轟炸機航跡公開！起飛後「急轉彎」失控　10倍速俯衝墜地

▲美軍B-52轟炸機加州墜毀。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國空軍一架B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機15日從南加州的愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久不幸墜毀，機上8人全數罹難。隨著最新的航跡追蹤數據曝光，專家發現這架巨型轟炸機在墜毀前，曾出現極為異常的大角度轉彎，隨後更以驚人的「10倍速」瘋狂俯衝墜地。

起飛旋即失控 180度詭異大迴轉曝光

根據《衛報》與航跡追蹤系統「AirNav Systems」提供的最新飛行資料顯示，這架B-52轟炸機在起飛後，突然毫無預警地向右急轉彎，隨後在空中幾乎完成了一個180度的驚悚大迴轉。

更令人震驚的是，這架龐然大物隨即以每分鐘約1.5公里的速度垂直向地面俯衝。航空專家指出，這種宛如自由落體般的墜落速度，幾乎是一般飛機準備降落時正常下降速率的「10倍」，顯示飛機在極短時間內已完全失控。

▲飛機墜毀時引發猛烈爆炸與熊熊大火，現場黑煙直竄天際。（圖／路透社）



機上8人全數罹難 包含波音專家、軍方人員

這起事故發生在洛杉磯東北方約161公里處的莫哈維沙漠（Mojave desert）。飛機墜毀時引發猛烈爆炸與熊熊大火，現場黑煙直竄天際。由於墜機現場在夜間仍數次復燃，加上工作人員必須先確保現場安全，搜救與打撈小組直到隔日才能進駐，機場也維持關閉。

不幸的是，機上8名人員在墜機當下已全數罹難，無人生還。據悉，罹難者名單除了軍方人員與民間承包商外，還包括2名波音公司（Boeing）的專家，不過官方目前尚未正式公開所有受害者的具體身份。

專家疑飛控系統奪命 事故調查恐耗時數月

究竟是什麼原因導致這架身經百戰的轟炸機起飛即失控？前美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）的空難調查專家古澤蒂（Jeff Guzzetti）分析，飛機起飛後高度都還沒拉高、也沒飛遠就瞬間墜毀，這高度懷疑是「飛航控制系統故障」奪命。

▲機上8名人員在墜機當下已全數罹難。（圖／路透社）



古澤蒂指出，這絕對是飛機操控性出了大問題，不排除是地勤維修後控制系統裝配錯誤、發動機突發災難性故障，或是當時正在接受測試的新型裝備部件失效所致。

美國軍方與官方對此強調，由於失事現場範圍廣大且情況複雜，整起致命墜機事故的完整調查工作，恐怕將耗時長達6個月才能完成。

關鍵雷達現代化測試 美空軍：持續調查

愛德華基地第412測試聯隊（412th Test Wing）副指揮官海耶斯上校（James Hayes）證實，這架轟炸機當時正肩負重任，支援一項攸關美軍戰力的「雷達現代化計畫」（radar modernization program）。

事實上，波音公司曾在2025年送了一架配備全新現代化雷達系統的B-52前往愛德華基地測試，這項升級被視為讓這款「阿公級」轟炸機能一路服役到至少2050年、繼續稱霸空中的關鍵技術。

不過，目前軍方還無法確定15日不幸失事的這架B-52，是否就是當初那架配備新系統的測試機，一切細節仍有待進一步調查釐清。