海事追蹤商：美伊談妥和平協議後　荷莫茲海峽航運仍淡

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗14日宣布達成和平協議，並承諾恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航，但最新航運數據顯示，這條全球重要能源運輸航道的船舶流量仍遠低於正常水準，顯示市場對安全風險仍抱持觀望態度。

法新社報導，美伊宣布達成結束中東戰爭協議後，海運情報公司Kpler資料顯示，15日僅有5艘載運原物料的貨船通過荷莫茲海峽，與前一周頻率相差不大；16日截至格林威治標準時間15時，也只有4艘貨船通行。

Kpler在社群平台X指出，「儘管出現外交進展的訊號，荷莫茲海峽的航運量仍低於正常貿易時期的水準。」

美國總統川普15日表示，已有船隻開始駛離荷莫茲海峽，待美國與伊朗19日正式簽署協議後，這條戰略水道將「完全恢復開放」。

伊朗政府也表示，美軍自4月13日起對伊朗港口實施的封鎖措施，已在正式簽署協議前提前解除，顯示雙方已開始履行部分承諾。

不過，航運業界指出，荷莫茲海峽全面恢復正常運作仍面臨不少挑戰，包括重新開放程序、水雷清除進度，以及航行安全保障措施等，都存在不確定性。

Kpler分析認為，目前最關鍵的問題仍包括通行安全、保險與運輸成本，以及各方如何確保船舶安全通過海峽。在相關疑慮獲得解決前，航運業者短期內恐怕仍將保持審慎態度。