美兩黨議員不滿與伊朗協議內容不明　川普願送交國會審查

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗14日傳出達成結束衝突的暫時協議後，多名美國國會議員表示，對協議內容幾乎毫不知情，其中包括不少共和黨議員。面對國會要求提高透明度的壓力，美國總統川普16日表示，不排除將協議送交國會審查。

路透社報導，根據美伊官員透露的內容，雙方簽署的合作備忘錄（MOU）將把4月宣布的停火再延長60天，並恢復全球重要能源航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行。不過，協議全文至今未向國會公開，也未提供議員審閱。

共和黨籍參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，黨內議員已敦促川普政府提供備忘錄內容，以便了解協議細節及對美國利益的影響。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）則要求川普政府向國會「八人幫」進行機密簡報。所謂「八人幫」由國會兩黨領袖及參眾兩院情報委員會領袖組成，通常負責聽取涉及重大國家安全議題的機密報告。

川普在法國出席七大工業國集團（G7）峰會期間受訪時表示，他原本沒有計畫將與伊朗的MOU送交國會審查，但現在願意考慮這麼做。「我喜歡這個主意。」他表示，希望等到協議預定於19日正式簽署後再採取行動。

川普同時強調，伊朗將放棄核武計畫，而這項內容可能使協議受到美國法律規範。根據2015年歐巴馬（Barack Obama）政府時期通過的《伊朗核協議審查法》（Iran Nuclear Agreement Review Act），任何涉及伊朗核計畫的協議都必須送交國會審查，才能推動相關制裁鬆綁措施。