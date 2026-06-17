川普擬動《國防生產法》：國防工業的限制威脅國安

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日發布一項備忘錄，擬動用《國防生產法》（Defense Production Act）權力，處理美國目前在武器供應、彈藥生產及國防供應鏈方面面臨的限制。川普表示，這些問題已對美國國家防衛及戰備能力構成直接威脅。

美國對伊朗展開軍事行動後，美軍戰備儲備情況受到外界關注。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前受訪時表示，美軍彈藥存量仍相當充足，但未透露在對伊衝突中實際消耗多少彈藥。而他今年4月底出席國會聽證會時曾指出，美國可能需要數月至數年時間，才能回到對伊軍事行動前的武器與彈藥水準。

美國聯邦公報（Federal Register）16日公布的文件，川普於11日向國防部發布一項總統裁決（Presidential Determination）備忘錄，正式援引《國防生產法》相關權力。

川普在備忘錄中指出，現行狀況可能對國家防衛及戰備項目造成直接威脅，尤其是彈藥工業基礎面臨系統性限制，包括生產能力不足、供應鏈脆弱、長期依賴特定項目及生產瓶頸等問題，可能削弱美國生產、維持及擴充國防所需彈藥、飛彈與軍事裝備的能力。

川普並授權赫格塞斯制定自願合作協議與行動計畫，以協助滿足國防需求，強化美國軍工生產能力與供應鏈韌性。