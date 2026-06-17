美伊諒解備忘錄14項條款曝光！　完整內容流出

▲美國、伊朗。（左圖／VCG；右圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美伊14點諒解備忘錄內容曝光，沙烏地阿拉伯電視台發布了14點條款，內容較伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）發布的版本更為詳細。

條款內容

1、伊朗與美國及其在當前戰爭中的盟友宣布，自本諒解備忘錄簽署之日起，立即且永久結束包括黎巴嫩在內的所有戰線上的戰爭，並承諾今後不再對彼此採取任何敵對行動，也不再相互威脅或使用武力。最終協議將確認本條及其他條款的規定。

（永久且立即停止在所有戰線的戰爭，包括黎巴嫩。）

2、伊朗與美國承諾尊重彼此的主權和領土完整，並不干涉彼此的內政。

（美國承諾不干涉伊朗內政，並尊重伊朗主權。）

3、伊朗與美國承諾在最多60天的期限內進行談判並達成最終協議，期限可經雙方同意延長。

（伊媒版本未涉及此條款）

4、本諒解備忘錄簽署後，美國將立即解除對伊朗的海上封鎖，防止任何干涉或阻礙，並在最多30天內恢復伊朗的全部航運能力；船舶通行量應與戰前的通行量成比例。美國還承諾，在最終協議達成後的30天內，從周邊地區撤出其部隊。

（在30天內完全解除對伊朗的海上封鎖。）（美國承諾從伊朗周邊撤軍。）

5、在簽署本諒解備忘錄後，伊朗將立即採取措施，確保往來波斯灣至阿曼海的商船運輸在30天內恢復至戰前水準，同時兼顧伊朗清除技術障礙和排除水雷的需要。

（在伊朗方面的安排下，荷姆茲海峽將在30天內重新開放。）

6、美國將與區域夥伴共同制定一項全面計畫，由雙方協商一致，用於伊朗的重建與發展，並確保提供至少3000億美元的資金支持。該計畫的實施機制將在最終協議框架內於60天內制定完成。

（美國及其盟友有必要向伊朗提供至少3000億美元的重建計畫。）

7、美國承諾，將在最終協議中商定的期限內，終止對伊朗現行實施的所有類型制裁，包括聯合國安理會決議、國際原子能總署（IAEA）理事會決議，以及美國單方面實施的所有主要與次要制裁。

（60天內就核武問題達成最終協議，並全面解除對伊朗的主要與次要美方制裁，以及聯合國安理會和國際原子能總署理事會的決議。）

8、伊朗重申絕不會發展核武器。伊朗與美國已達成共識，將透過最終協議妥善解決濃縮鈾的去向，以及其他所有雙方共同商定的核能相關問題，包括伊朗的核能需求；該最終協議將確認本條款內容。

（重申伊朗在《不擴散核武器條約》下不發展核武器的承諾。）

▲民眾高舉一面巨大的伊朗國旗抗議。（圖／達志影像／美聯社）

9、伊朗與美國同意，在達成最終協議之前將維持現狀：伊朗將繼續保持其核計畫的現狀，美國不會對伊朗實施新的制裁，亦不會加強在該區域的軍事力量。

（在談判期間，美國承諾不會向該地區增派部隊，也不會實施新的制裁。）

10、美國承諾，在簽署本諒解備忘錄後，直至制裁解除之日，美國財政部將對伊朗原油、石化產品及其衍生物的出口，以及所有相關服務（包括銀行、保險、運輸等）予以豁免。

（暫停對伊朗石油、石化產品及其衍生品銷售的制裁，並允許伊朗全面使用其金融資源。）

11、美國承諾，鑑於談判進程取得進展，伊朗被凍結或受限的資金與資產將被釋放並全面投入使用。無論這些資金存放在主帳戶中還是已轉移，都將用於伊朗央行確定的最終受益人帳號，並可全額動用。美國承諾在此基礎上簽發所有必要的許可。

（在為期60天的最終談判期間，釋放240億美元伊朗被凍結的資金。其中一半必須在談判開始前提供給伊朗。）

12、伊朗與美國同意建立一個執行機制，以監督最終協議的成功實施及未來承諾的落實。

（建立監督機制以落實協議。）

13、在簽署本諒解備忘錄後，且收到有關啟動實施本備忘錄第4、5、10和11條，以及持續落實上述措施的保證後，伊朗與美國將就剩餘條款展開談判，達成最終協議。

（最終談判將在解凍一半伊朗被凍結資金、暫停伊朗石油制裁以及解除海上封鎖後才開始。最終協議將僅涵蓋濃縮鈾原料和濃縮過程的未來、解除制裁以及伊朗的經濟重建計畫。有關伊朗飛彈計畫及對抵抗組織的支持問題，已明確從議程中移除。）

14、最終協議將透過聯合國安理會一項具有法律約束力的決議獲得批准。

（最終協議將由聯合國安理會決議批准。）