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美官員：美伊協議簽署後　伊朗可立刻賣石油

▲▼從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

▲從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美伊兩國針對終結戰事達成重大進展，美國高階官員今天透露雙方已簽署諒解備忘錄。華府將允許德黑蘭立刻重啟石油與燃料銷售，並豁免銀行、運輸與保險等關鍵制裁。

豁免條款本週發效
路透社（Reuters）引述美國知情官員的報導指出，美伊雙方預計在本週稍晚正式簽署這項協議。一旦文件簽署完成，針對伊朗石油銷售的制裁豁免條款就會立刻生效，希望能藉此促進兩國的石油貿易。

為了確保貿易流程順暢，這波豁免範圍極為廣泛。除了核心的石油與燃料銷售外，還一併涵蓋了與金融交易、海上運輸及保險等相關的服務，全面為伊朗重組跨國經貿鋪路。

附帶嚴格執行條件
然而美國政府也特別強調，這項大舉鬆綁的雙邊協議背後附帶了一些核心條件。該名官員在受訪時明確指出，這是一份以執行成效為基礎的協議，絕對不是無條件對德黑蘭做出讓步。

伊朗唯有在完全遵守所有同意的條款下，才能持續獲得這份諒解備忘錄內所提供的所有好處。其中最關鍵的紅線，包括德黑蘭當局不得擁有任何核子武器，且必須徹底銷毀現有的濃縮鈾原料。

此外，為了保障全球能源與貿易走廊的安全，伊朗也必須承諾絕不干涉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由。美方強調，唯有伊朗切實履行這些安全防線，這場得來不易的和平經貿紅利才能夠真正延續下去。

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