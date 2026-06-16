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韓咖啡廳徵人遭炎上！工時「14小時59分」真相曝　打工族拳頭硬了

▲咖啡。（圖／達志示意圖）

▲韓國一家咖啡廳把員工每週工時排成14小時59分鐘，只差1分鐘不到15小時，被質疑刻意規避週休津貼。（圖／達志示意圖）

文／CTWANT

韓國一間咖啡廳近日貼出的徵才公告在網路上引發熱議。由於業者刻意將員工每週工時設定為「14小時59分鐘」，僅比法定15小時門檻少1分鐘，被質疑是為了規避支付週休津貼，引發外界對勞工權益及現行制度漏洞的討論。

韓媒《亞洲經濟》（아시아경제）報導，根據韓國網友在社群媒體分享的徵才資訊，該咖啡廳每週排班3天，其中週二與週三的上班時間為下午1時30分至6時30分，每天工作5小時；週四則安排至下午6時29分下班，比前兩天少工作1分鐘。如此安排後，每週總工時恰好為14小時59分鐘，低於法律規定的15小時標準。

依據韓國勞基法，勞工若每週工作滿15小時以上，且完成規定工作日，雇主必須支付週休津貼。這項制度旨在保障勞工享有有薪休假權利，實際上等同於每週額外獲得一天工資。以2026年最低工資標準估算，每週工作15小時的勞工可額外領取約3萬韓元的週休津貼，一個月下來可增加超過15萬韓元收入。

然而，該咖啡廳僅透過縮減1分鐘工時，便可免除支付相關費用，因此被許多網友批評為典型的「切割工時」做法。有人直言，「為了省這點錢，竟然連1分鐘都要計較」、「這種店家連消費都不想去」；也有網友質疑「如果客人突然變多，真的會準時讓員工下班嗎？」相關討論迅速在網路發酵。

事實上，這類將工時壓低至15小時以下的聘僱模式，近年來在韓國並非個案。隨著最低工資持續上漲，加上週休津貼、退休金及社會保險等成本增加，不少業者選擇將工作時間控制在法定門檻以下，以降低人事支出，進而催生大量所謂的「超短工時勞工」。

專家指出，每週工作14小時與15小時的勞工，實際勞動時間僅相差1小時，但兩者在待遇上卻存在明顯差距。除了無法領取週休津貼外，超短工時勞工通常也被排除在帶薪年假、退休金制度及部分社會保險保障之外，導致收入與福利大幅落後。

此外，每週工時未達15小時的勞工，除了職災保險外，往往無法完整納入就業安全網。部分短期工作者甚至不符合就業保險強制投保資格，一旦失業或遭遇職場風險，保障相對不足。勞工團體認為，這種現象已逐漸形成勞動市場內部的新型不平等，加劇正職與兼職、全職與短工時勞工之間的待遇落差。

針對相關爭議，勞動問題專家指出，現行制度雖然立意良善，希望透過設定工時門檻保障勞工權益，但也因此給予部分雇主規避責任的空間。當法定福利與工時門檻緊密掛鉤時，企業便可能透過調整排班方式來降低成本，反而削弱制度原本的保護效果。

專家進一步表示，週休津貼制度誕生於全職工作為主流的年代，但隨著平台經濟、兼職工作與彈性工時日益普及，勞動市場結構已發生重大改變。若仍以單一工時門檻作為福利保障依據，恐難以反映現代就業型態的需求。

因此，近期韓國社會也出現要求改革週休津貼制度的聲音。有學者主張，未來可考慮建立以實際收入或工作比例為基礎的保障制度，讓兼職與短工時勞工同樣獲得合理保護，避免勞工權益因「差1分鐘」而出現巨大落差，也讓制度真正發揮保障勞動者的功能。

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