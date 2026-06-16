　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普持續批以色列「比比應該更負責」　喊話讓敘利亞處理真主黨

▲▼川普出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會。（圖／路透）

▲川普出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）16日在七大工業國集團（G7）峰會期間表示，他曾向以色列提出建議，希望由敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）出面處理與伊朗支持的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah），原因是以色列近年軍事行動已造成大量人員傷亡。

根據法新社報導，川普在會中高度評價夏拉，稱其「表現相當出色」。他指出，如果以色列無法在避免更多平民死傷的情況下應對真主黨，那麼應讓夏拉接手處理，並強調「敘利亞有能力解決這項問題」。

川普表示，夏拉與真主黨之間有互動關係，但同時對該組織抱持反感。夏拉過去曾是聖戰組織成員，並在敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後掌握政權。

談到以色列與真主黨之間的衝突時，川普認為，以色列對真主黨的軍事行動已過久，並造成過多生命損失。

川普說，他已向以色列建議，應讓敘利亞承擔處理真主黨的角色，並直言自己相信敘利亞能夠比目前的做法取得更好的結果。

另外，針對外界盛傳他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係生變的說法，川普也作出回應。他表示，在黎巴嫩議題上，「比比」（Bibi，納坦雅胡暱稱）應該展現更大的責任感，並坦言自己對以色列處理黎巴嫩及真主黨問題的方式不滿意，認為以色列原本有機會更快解決相關問題。

▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
273 0 9391 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹理專偷吃人夫「纏綿畫面」被拍！關鍵證據被女兒抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

關東5.5地震東京有感搖晃　專家：位處複雜板塊交界

SpaceX股價狂飆　市值一度「超車微軟」衝進全球前4

快訊／美伊歷史性協議19日簽署　瑞士密會地點曝光

韓咖啡廳徵人遭炎上！工時「14小時59分」真相曝　打工族拳頭硬了

川普持續批以色列「比比應該更負責」　喊話讓敘利亞處理真主黨

川普G7喊話：俄羅斯應達成協議結束戰爭　雙方傷亡太慘重

華爾街瘋搶SpaceX　成交額輾壓「科技四巨頭」總和

日球迷「40秒炸裂澀谷」狂吸千萬觀看　全球驚呆：不愧是日本

日本在野黨議員酸「只有窮人子弟才當自衛隊」　小泉進次郎發聲了

三代同堂準備看世足！打開電視全是阿公「18禁片單」全場笑瘋

世界盃小國驚奇爆發！　5萬歐元大叔擋12.6億西班牙艦隊　維德角在哪？人口竟沒板橋多

身價5萬最窮門神擋下12億豪門！　沃齊尼亞賽後落淚有洋蔥

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

魔鷹不忍了！怒轟好球帶遭主審趕出場　洪總急衝上場救火

世紀級爆冷！西班牙遭60萬人口小國逼和　還寫下難堪紀錄

「IKEA真的要來了！」　黃偉哲：首座據點落腳南紡購物中心

爸媽熬夜追世界盃小狗狂碎念　斜眼瞪人滿肚子不爽

美軍B-52轟炸機加州墜毀！　起飛爆黑煙「機上8人恐全罹難」

台南轎車闖紅燈與機車碰撞　遊覽車有無擋視線、動線還要查

台灣動物緊急救援小組攜手超商　4年守護3萬隻浪浪溫飽

關東5.5地震東京有感搖晃　專家：位處複雜板塊交界

SpaceX股價狂飆　市值一度「超車微軟」衝進全球前4

快訊／美伊歷史性協議19日簽署　瑞士密會地點曝光

韓咖啡廳徵人遭炎上！工時「14小時59分」真相曝　打工族拳頭硬了

川普持續批以色列「比比應該更負責」　喊話讓敘利亞處理真主黨

川普G7喊話：俄羅斯應達成協議結束戰爭　雙方傷亡太慘重

華爾街瘋搶SpaceX　成交額輾壓「科技四巨頭」總和

日球迷「40秒炸裂澀谷」狂吸千萬觀看　全球驚呆：不愧是日本

日本在野黨議員酸「只有窮人子弟才當自衛隊」　小泉進次郎發聲了

三代同堂準備看世足！打開電視全是阿公「18禁片單」全場笑瘋

前台積電「大掌櫃」震撼宣布　捐100張股票回政大價值2.4億

2女KTV喝完酒衝黃金海岸！　她提議「去散心」竟釀1死原因曝

G6直播觀看飆破10萬人！PLG冠軍賽確定打G7　卡總、許總這樣說

關東5.5地震東京有感搖晃　專家：位處複雜板塊交界

製作3年只賣77套！遊戲開發者嘆新作沒人買　玩家點出最大問題

枕頭超齡服役變塵蟎溫床！出現3徵兆快丟掉　越睡越累還傷頸椎

洗完浴室還是有臭水溝味！元凶根本不是馬桶　快檢查下水道

蔣萬安稱台北市像「火鍋」　沈伯洋晚間回應：我覺得更像剉冰

快訊／美伊和平激勵　美股道瓊再創歷史新高

【釀連環摔車】德國嬤「電動車亂入賽道」！　自行車選手迎面撞上噴飛

國際熱門新聞

SpaceX市值狂飆一度超車微軟　躍第4

YouTuber破5億訂閱！　史上第一人

日球迷「40秒炸裂澀谷」全球驚呆

摩天輪活春宮　男女「透明車廂」激戰

快訊／美伊協議19日簽署！地點曝光

5.5地震東京有感　專家：複雜板塊交界

美砸3000億重建伊朗　知情人士爆背後金主

川普批以色列　建議敘利亞來處理真主黨

韓咖啡廳徵人遭炎上！打工族拳頭硬了

台駐史大使爆「推不信任投票」要總理下台

SpaceX市值衝2.8兆美元　差一步超車亞馬遜

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

人妻遭蛇活吞！「半具屍體」卡7.8m巨蟒口中

川普：俄羅斯應達成協議結束戰爭

更多熱門

相關新聞

川普：俄羅斯應達成協議結束戰爭

川普：俄羅斯應達成協議結束戰爭

美國總統川普在法國參加七大工業國集團（G7）峰會期間，會晤了烏克蘭總統澤倫斯基，他表示，俄羅斯損失相當慘重，烏克蘭也是如此，直言「俄羅斯應該達成協議」，終結對烏克蘭的戰爭。

范斯：伊朗休想拿美國錢　違約川普恐轟炸

范斯：伊朗休想拿美國錢　違約川普恐轟炸

CIA局長不信協議？ 美情報洩端倪

CIA局長不信協議？ 美情報洩端倪

川普宣布美伊和平協議　重回原點的結果誰是贏家？

川普宣布美伊和平協議　重回原點的結果誰是贏家？

美伊協議內容僅1頁半　川普：很快公布細節

美伊協議內容僅1頁半　川普：很快公布細節

關鍵字：

川普以色列敘利亞真主黨

讀者迴響

熱門新聞

上司摩鐵激戰女助理　趁昏睡拔套硬上第2次慘了

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小小兵、端午節超萌貼圖

即／巧遇小25歲情敵　醋男北車揮刀砍人

美伊和平激勵　美股道瓊再創歷史新高

9歲女遭2長輩性侵　狠母不信還陪加害人出庭

正妹理專偷吃人夫！女兒發現關鍵證據

肚子痛竟罹癌王　女崩潰：我這麼年輕

翻開私密處「藏滿白色屑屑」嚇壞！除毛師：很多女生都有

房價很貴！　沈伯洋竟稱上班族住內湖就不會塞車

4位高中生「麥當勞吃薯條」　細聽對話震撼他！

有颱風？太平洋現訊號　端午後變天

李多慧認「不後悔來台發展」　收球團私訊內幕曝光

七七乳加「是牛軋糖」　萬人崩潰：無法接受

豆花妹「16年前青澀照被挖」！

鼎王線上菜單「冰水暫停銷售」！全場看傻眼

更多

最夯影音

更多
世界盃小國驚奇爆發！　5萬歐元大叔擋12.6億西班牙艦隊　維德角在哪？人口竟沒板橋多

世界盃小國驚奇爆發！　5萬歐元大叔擋12.6億西班牙艦隊　維德角在哪？人口竟沒板橋多
身價5萬最窮門神擋下12億豪門！　沃齊尼亞賽後落淚有洋蔥

身價5萬最窮門神擋下12億豪門！　沃齊尼亞賽後落淚有洋蔥

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

藍正龍被搶答「秒送眼刀XD」　浩子、陳隨意復刻鐵達尼號

魔鷹不忍了！怒轟好球帶遭主審趕出場　洪總急衝上場救火

魔鷹不忍了！怒轟好球帶遭主審趕出場　洪總急衝上場救火

世紀級爆冷！西班牙遭60萬人口小國逼和　還寫下難堪紀錄

世紀級爆冷！西班牙遭60萬人口小國逼和　還寫下難堪紀錄

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面