川普持續批以色列「比比應該更負責」　喊話讓敘利亞處理真主黨

▲川普出席在法國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）16日在七大工業國集團（G7）峰會期間表示，他曾向以色列提出建議，希望由敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）出面處理與伊朗支持的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah），原因是以色列近年軍事行動已造成大量人員傷亡。

根據法新社報導，川普在會中高度評價夏拉，稱其「表現相當出色」。他指出，如果以色列無法在避免更多平民死傷的情況下應對真主黨，那麼應讓夏拉接手處理，並強調「敘利亞有能力解決這項問題」。

川普表示，夏拉與真主黨之間有互動關係，但同時對該組織抱持反感。夏拉過去曾是聖戰組織成員，並在敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後掌握政權。

談到以色列與真主黨之間的衝突時，川普認為，以色列對真主黨的軍事行動已過久，並造成過多生命損失。

川普說，他已向以色列建議，應讓敘利亞承擔處理真主黨的角色，並直言自己相信敘利亞能夠比目前的做法取得更好的結果。

另外，針對外界盛傳他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係生變的說法，川普也作出回應。他表示，在黎巴嫩議題上，「比比」（Bibi，納坦雅胡暱稱）應該展現更大的責任感，並坦言自己對以色列處理黎巴嫩及真主黨問題的方式不滿意，認為以色列原本有機會更快解決相關問題。

▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

