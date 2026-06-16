華爾街瘋搶SpaceX　成交額輾壓「科技四巨頭」總和

▲SpaceX股價連兩天狂漲，市值已逼近2.8兆美元。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX股價漲勢延續，在前一交易日大漲近20%後，16日美股盤前再勁揚約10%，帶動公司市值逼近2.8兆美元，有望超越亞馬遜（Amazon），躋身全球市值第五大企業。

根據路透社報導，SpaceX盤前股價上漲10.1%至211.8美元。若漲勢延續至正式開盤，公司市值將接近2.8兆美元，超越亞馬遜目前約2.66兆美元的市值規模。

截至美東時間凌晨4時14分，SpaceX盤前成交金額已超過11.6億美元，交易熱度明顯升溫。成交額甚至高於輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）及蘋果（Apple）等科技巨頭同期成交金額總和的數倍，顯示市場資金持續湧入。

另一方面，SpaceX於日前提交的文件中表示，未來除非發生重大事件，將僅透過公司官網及社群平台X官方帳號發布季度及年度財務報告，不再透過傳統新聞稿發布服務對外公告相關資訊。

此舉打破企業慣行。一般上市公司多透過Business Wire或PR Newswire等新聞稿發布平台，向投資人及媒體同步揭露重要資訊，以確保市場能即時取得公司最新動態。

SpaceX表示，公司鼓勵投資人、媒體及其他關注人士，持續追蹤官網投資人關係專頁以及X官方帳號，以掌握公司最新揭露資訊與財務報告內容。

市場人士認為，若SpaceX持續維持強勁成長動能，加上太空產業與衛星通訊業務前景受到看好，公司市值排名仍有進一步提升空間。