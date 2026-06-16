日球迷「40秒炸裂澀谷」狂吸千萬觀看　全球驚呆：不愧是日本

記者許力方／綜合報導

日本國家隊於2026年世界盃足球賽首戰迎戰強敵荷蘭，在日本時間15日踢出2比2平手，「藍武士」2度落後也不放棄，從世界排名第8、曾3度闖進決賽的對手手中搶下寶貴積分，賽後大批球迷湧入東京澀谷十字路口慶祝，全程約40秒到綠燈結束、人群迅速散去的畫面，在網路爆紅，荷蘭媒體更形容「這就是日本的心態」。

▲日本藍武士2比2踢平荷蘭。（圖／達志影像／美聯社）

比賽尾聲追平 澀谷清晨瞬間沸騰

日本隊首戰強碰傳統強權荷蘭隊，展現出絕對韌性，終場前成功追平2比2，原本略顯平靜的澀谷街頭，氣氛迅速升溫，15日上午7點左右開始，數百名支持者陸續聚集到十字路口中央，高唱應援歌曲、彼此擊掌擁抱，即使下著細雨，也鮮少有人撐傘。部分情緒激動的球迷甚至脫去上衣奔跑，把清晨街頭變成大型慶祝現場。

儘管現場湧入大量人潮，但在警方維持秩序下，群眾大多配合交通號誌行動。每當行人綠燈亮起，人群便短暫衝入路口歡呼；紅燈一到，現場又快速恢復通行，車流照常前進。這樣的情況持續約20多分鐘，警方之後設置管制線並完成清場。

荷媒聚焦40秒畫面 守規矩成另類主角



其中一段約40秒的慶祝影片在X爆紅，吸引超過千萬次觀看、10萬按讚，全球網友驚訝留言稱「不愧是日本，連在慶祝場合都能好好維持秩序，真是厲害」，還有外媒評價「整整40秒，為什麼？因為行人號誌是綠燈。一旦變成紅燈，所有人就停止慶祝，乖乖地退回人行道。即使是在自發性的足球慶祝活動當中，日本人依然不願意違反交通規則。」

荷蘭媒體《433》也關注日本球迷的慶祝，直指他們只在綠燈亮起的短短40秒內慶祝，完全遵守交通規則。紅燈一亮，所有人隨即停止歡呼，回到行人通道。該媒體直言，這正是「日本的心態」。