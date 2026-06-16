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日本在野黨議員酸「只有窮人子弟才當自衛隊」　小泉進次郎發聲了

▲▼日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本國會昨（15）日爆發言論爭議，立憲民主黨籍參議員古賀千景稱，「加入自衛隊的人，大多來自經濟較困難的家庭」，遭到防衛大臣小泉進次郎強烈反駁，指該說法充滿偏見、傷害自衛隊成員與家屬，引發朝野交鋒與輿論批評，古賀最終撤回言論並致歉。

根據日媒《富士新聞網》、《產經新聞》，古賀千景15日在參議院決算委員會質詢時表示，自己過去任教期間有多名學生進入自衛隊，認為自衛隊成員大多來自經濟條件較為困難的家庭，甚至一度稱，「家境富裕的孩子，根本不會去充當什麼自衛隊」。

古賀千景同時質疑日本防衛省依據防衛白書、以孩童為宣傳導向所製作的兒童教材《まるわかり！日本の防衛》。她表示，內容提及北韓（朝鮮）、中國、俄羅斯等國的軍事力量威脅日本周邊安全情勢，相關的描述可能對來自北韓、中國、俄羅斯的學生造成特定偏見等印象，傷及孩童心靈，因此要求政府說明是否考量各國兒童觀感。

▲▼日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

對此，小泉進次郎今（16）日在閣寮會議結束後的記者會上，再度提及在國會接受質詢時的強硬回應，直指古賀千景的相關言論「是對自衛隊成員與其家屬的偏見」。

小泉進次郎強調，並非所有自衛隊成員都來自經濟弱勢的家庭，該說法屬於「造謠」，批評以單一面向理解自衛隊是一種傷害。

小泉進次郎進一步以今年6月初出訪印尼時為例，透露他遇到父親、兄弟一家三口皆擔任日本駐印尼大使館自衛官，認為自衛隊成員多數基於志願與使命感入伍，包含對國家與公共服務的責任認同，呼籲社會應正確認識自衛隊。

小泉進次郎也提到，教育現場中自衛隊相關議題時常因過度顧慮而難以充分介紹，導致學生對防衛體系理解不足。他強調，應擴大對自衛隊及防衛省活動的正確認識，避免因誤解而產生偏見。

事件在輿論發酵後引發日本政壇與社群平台廣泛批評，古賀千景隨後透過社群平台X公開致歉並撤回相關發言，表示表述不當造成誤解。

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