三代同堂準備看世足！打開電視全是阿公「18禁片單」全場笑瘋

▲全家準備看世足，但打開電視全是阿公珍藏的18禁片單，頓時讓阿公慌張不已。（翻攝X）

圖文／鏡週刊

2026美加墨世足開踢，全世界足球迷為之瘋狂，近日瘋傳一段影片，一個三代同堂家庭團聚要一起看世足轉播，沒想到電視打開全是阿公珍藏的「色情網頁」，讓家人全數笑瘋，阿公則頓時手足無措，堪稱大型處刑現場。

看電視只看片？ 阿公超慌張

根據畫面，這個家庭當時正準備開始觀看世界盃足球，現場還有多名小孫子與小孫女，沒想到打開電視，「18禁」大字映入眼簾，竟然全是阿公珍藏的色情網站，阿公一時間不知如何是好，只能露出尷尬笑容。

阿公鍾愛題材被曝光！ 家人公開處刑

一旁的家人早已笑瘋，還發現阿公特愛「熟女」、「肛交」、「媽媽」等題材，並用手指著螢幕覆誦「公開處刑」，讓阿公頓時羞紅了臉，崩潰大喊「閉嘴！」並試圖操作遙控器刪除。

▲世界盃足球賽已火熱開踢。（翻攝X@FIFAcom）

原po也寫下「我的80歲阿公這下完全是被抓包了」，阿公眼神死的慌張神情迅速在網路上爆紅，讓網友笑翻說「阿公很懂」、「品味不錯」，還說阿公大概看比賽時都在看「奶球」。



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