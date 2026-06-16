東京擬開放「獵殺黑熊」！時隔20年　新制最快2027年上路

▲日本熊出沒死傷頻傳，東京都擬開放獵殺黑熊。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本熊患問題日益嚴重，就連首都圈也開始有野生熊隻出沒。東京都政府預計自2027年度起，時隔約20年解除亞洲黑熊的獵殺令，由於自2025年秋季開始，開始有黑熊在市區出沒，導致傷者頻傳，因此也決定放寬緊急獵槍的使用範圍。東京都政府預計近日召開審議會，並展開協商討論。

根據《讀賣新聞》報導，東京都的亞洲黑熊原本主要棲息在與埼玉縣、山梨縣交界的奧多摩山區。過去由於數量極其稀少，面臨滅絕危機，東京都政府在2008年發布禁令，將黑熊列為受保護對象並嚴禁捕殺。

近年這些野生黑熊的活動範圍卻不斷擴大，從2025年秋天開始，包含八王子市、羽村市等人口密集的市區，都開始有黑熊出沒。今年5月更有外籍男性被咬至重傷，甚至發現疑似遭熊撕咬致死的遺體。

根據統計，2025年東京的黑熊出沒件數暴增至212件，相較2023年的114件幾乎是翻倍，顯示黑熊個體數也有明顯增加。

環境省指出，截至2021年度，東京都內持有第一種獵槍執照（可使用萊福槍等大威力獵槍）的獵人約3800人，相較於2003年度減少了將近2000人。雖然因為熊患問題嚴重，環境省2025年9月就已經啟動「緊急槍獵」制度，但法規僵硬，規定只能在「市區且對人身安全有立即性的迫切危害下」才能開槍。

為此，東京都預計自2027年度解除針對亞洲黑熊的獵殺令，這也是時隔20年首次解禁。東京都也將針對解禁後的捕獵數量設置上限，同時推動獵人養成計畫，並在自然環境保全審議會與專家共同交換意見討論。