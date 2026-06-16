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語音合成至人臉辨識！北韓瘋「發展AI」　避制裁使用輝達骨灰級顯卡

▲▼北韓網路、北韓網軍、北韓駭客。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓同樣崇尚於發展AI技術，以輝達舊款產品為工具。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在國際制裁持續實施的情況下，仍透過取得舊型美國製AI晶片，推進人工智慧（AI）研究。南韓國家安保戰略研究院最新分析，北韓研究團隊近年發表於國際學術期刊的論文顯示，北韓使用輝達（NVIDIA）與高通（Qualcomm）等美國企業的運算晶片進行研究，具備執行人臉辨識、語音合成、影像追蹤等特定AI功能的能力。

南韓學者擔憂，未來若北韓取得更多高性能的AI設備，恐將應用於軍事與網路作戰領域。

根據《韓聯社》，南韓國家安保戰略研究院先進技術戰略中心主任金玟廷（音譯）在「北韓AI能力評估與安全意涵—以語音AI技術與運算環境為中心」報告，分析北韓金日成綜合大學、國家科學院、理科大學等研究機構於2023年至2026年間刊登在國際學術期刊的AI相關論文。

研究發現，北韓研究人員曾在神經網路、語音合成、語調辨識等研究使用輝達Tesla P100、GeForce RTX 2070圖形處理器（GPU），以及高通Snapdragon 820（驍龍 820）行動晶片。這些設備均為2016年至2018年間上市的舊型產品。

雖然上述設備受到美國對北韓出口管制措施限制，不得直接輸入北韓，但南韓研究機構認為，相關設備可能透過二手市場或第三國管道流入北韓。金玟廷指出，從論文內容來看，北韓未必已建成大規模AI基礎設施，但至少已具備研究所等級伺服器與民用顯示卡，可反覆進行監控辨識、語音處理與影像追蹤等實驗。

尤其Snapdragon 820原本是智慧型手機使用的處理器，研究團隊卻將其納入AI研究，顯示北韓的AI開發已不再侷限於伺服器訓練階段，而是開始進入小型化設備驗證與實際應用測試階段。

金玟廷評估，目前北韓AI技術仍屬於「利用舊世代GPU、民用顯示卡與行動裝置晶片實現特定任務型AI功能」的階段，但已能完成臉部辨識、語音合成、語調辨識以及影像追蹤等功能。

根據韓媒《世界日報》，南韓國家安保戰略研究院去年11月發布的另一份報告也曾示警，北韓研究人員發表的多篇論文中，直接提及輝達GPU型號，或以相關設備的運算能力作為實驗基礎，顯示美國製先進零組件實際已被運用於北韓國策研究機構。

金玟廷當時指出，北韓可能透過以中國為核心、結合東南亞物流與金融渠道的迂迴供應網絡取得相關設備。她警告，若國際社會未能有效阻斷AI晶片流向北韓，未來北韓只要持續取得研究軟體與數據資源，便可能將相關技術轉用於軍事與網路領域，對區域安全構成中長期的威脅。

報告補充，北韓研究團隊近年特別著重於輕量化演算法與最佳化技術，即使在有限硬體條件下，也希望同時提升即時運算能力與辨識準確度。相關研究涵蓋人臉辨識、多目標追蹤以及語音合成等領域，顯示其正朝向在封閉且資源有限的環境中，自動執行監控、辨識與行為追蹤等任務的方向發展，具備潛在軍事用途。

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